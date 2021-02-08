Зірки, які звертаються до астрологів і ворожок

Українські зірки розповіли свої історії

Людям хочеться зазирнути в майбутнє хоча б одним оком, і дізнатися, що ж їм готує доля. Тому у ворожок і екстрасенсів ніколи немає відбою в клієнтурі. Також зараз все більш популярним стають астрологи. Українські зірки розповіли журналістом програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", чи вірять вони ворожок і астрологів.

Вибрати псевдонім співачки Асії Ахат допомагала астролог. Співачка пригадала, що знайомий продюсер порекомендував звернутися до фахівця і дав контакт.

Співачка Ассія Ахат Фото: instagram.com/ahhattassia

"Ось тобі астролог, зв'яжися з нею, вона тобі придумає, прорахує якесь успішне ім'я. Зупинилися на Асії Ахат, тому що вона дуже рекомендувала саме це ім'я. Тому там хороша розшифровка ", – розповіла співачка.

Вірить в потойбічні сили Надія Мейхер. Артистка зізналася, що вона звертається до людей, які допомагають їй знімати негатив.

Надія Мейхер Фото: instagram.com/nadyameiher

"Коли ти виступаєш на концерті або знаходишся в суспільстві, кожна людина по-різному на тебе дивиться. І чим негативніше думка, яку посилають в твою сторону, вона може в якійсь мірі вплинути ", – розповіла Надія Мейхер.

Вірить в астрологію і молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова . Дружина артиста розповіла, що дату весілля вибрали не просто так , а її підібрав фахівець.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік Фото: instagram.com/repyahovakate

"А я дала свою дату народження і Віктора. Кажу – так ми якраз готуємося. І вона сама мені запропонувала – хочете, я вам підберу дату. Я кажу – ну давайте. Вона підібрала дату ", – поділилася досвідом Катерина Репяхова.

Зверталася до ворожки і травесті-діва Монро . Вона разом з подругою вирішила дізнатися, що її чекає в майбутньому. Ворожка брала за прийом 50 гривень і долю передбачала по гральних картах, але у випадку з Монро довелося розкладати ще й карти таро. Тоді травесті-діві наворожили фінансові проблеми і роман з одруженим чоловіком, у якого двоє дітей.

Ведуча телеканалу "Україна" Монро

Знайомства з тим самим чоловіком не відбулося, а щоб передбачити проблеми з грошима – ворожкою не треба бути, вважає Монро.

Актриса Олена Рєпіна з серіалу "Реальна містика" на телеканалі "Україна" вірить в потойбічні сили і сама вміє ворожити на картах. Своєму колезі вона нагадала, що він скоро одружиться і у нього буде дитина. Буквально через кілька днів колега їй повідомив, що його обраниця вагітна і він збирається робити пропозицію.

Актриса Олена Рєпіна Фото: instagram.com/repina6190

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

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