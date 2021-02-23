Популярна українська блогерка зізналася, що страждає від психологічного насильства батька

Уже багато років батько не залишає її в спокої

Діана Глостер – популярна українська блогерка. У Instagram на неї підписано близько 300 тисяч людей, у неї своє YouTube шоу, в якому беруть участь українські зірки, але за успіхом стоїть особистий біль. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Діана Глостер зізналася, що страждає від психологічного насильства батька.

За словами Діани, батько з дитинства знаходив причин її зачепити. То дівчина не так посуд миє, то іграшки неправильно складає.

"Він завжди говорив, що я недолуга, тупа вівця", – згадала слова батька Діана.

Діана Глостер Фото: instagram.com/dianagloster

Мама боялася чоловіка і не могла захистити дівчину.

"Мама мене підтримувала, але вона дуже боялася батька, не могла йому просто нічого сказати, і це було просто страшно", – розповіла Діана.

Зараз мама Діани в розлученні зі своїм чоловіком, але при цьому він все одно не залишає в спокої свою колишню дружину і дітей. Діану він продовжує зачіпати словами. Він розповідає її молодшим сестрам неправду про дівчину і їй потім доводиться все спростовувати.

"Він може розповідати моїм сестрам, що я зробила аборт, хоча я ніколи в житті не робила аборт. Коли він таке говорить їм, я виставляю Stories і кажу, що це ненормально, що якщо ти раз скажеш, я знову розповім це публічно для того, щоб всі знали, як це буває і що ти за людина", – поділилася Діана з програмою "Зірковий шлях".

Інтерв'ю Діани Глостер для програми "Зірковий шлях":

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