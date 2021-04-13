Чому насправді Меган Маркл не приїхала на похорон принца Філіпа

Друг Меган Маркл розповів журналістам, що герцогиня Сассекська прийняла рішення не їхати до Британії на похорон принца Філіпа зовсім не через заборону лікарів

Друг Меган Маркл розповів ЗМІ, що герцогиня Сассекська вирішила не бути присутньою на похоронах принца Філіпа, щоб уникнути підвищеної уваги до себе. Про це пише New York Post

Раніше офіційною причиною, чому принц Гаррі приїхав на похорон дідуся без Меган Маркл назвали те, що лікарі не рекомендують майбутній мамі здійснювати такі далекі перельоти через великий термін вагітності.

Принц Гаррі, Меган Маркл, принц Філіп Фото: Getty Images

"Меган розуміє, до яких наслідків призвело скандальне інтерв'ю у Опри Вінфрі і не хоче, щоб вся увага громадськості в період трауру дісталась їй", – розповіло джерело.

Зазначається, що у Меган Маркл і принца Філіпа завжди були теплі взаємини.

Нагадаємо, похорон принца Філіпа відбудуться 17 квітня в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Церемонію прощання транслюватимуть в прямому ефірі.

Раніше принц Гаррі зробив заяву про дідуся.

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