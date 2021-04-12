Відома російська співачка раніше була танцівницею гоу-гоу в клубах: архівні фото

Zivert була танцівницею до того, як стала популярною

Відома російська співачка Zivert, яка недавно випустила спільну композицію з Максом Барських, виявилася колишньою танцівницею гоу-гоу.

Ще до того, як артистка стала популярною, вона виступала в московському клубі "Імперія", повідомляє Telegram-канал "Звездач". У нічному закладі Юлія (справжнє ім'я співачки) танцювала в яскравому і відвертому вбранні (а іноді і без нього).

Цікаво, що раніше в інтерв'ю співачка зізнавалася, що її шлях до популярності був тернистим – дівчина довгий час працювала стюардесою і не мала нічого спільного зі сферою шоу-бізнесу. Про ще одну свою професію Юлія ніколи не розповідала.

Zivert Фото: instagram.com/moskovskay_tusovka2007

Фото, на яких позує Zivert, з'явилися в Instagram-акаунті, де зазвичай публікуються архівні фото зірок. Ці кадри були зроблені в 2011 році, на них артистці приблизно 21 рік.

Zivert Фото: instagram.com/moskovskay_tusovka2007

Зазначимо, що Zivert дуже популярна як в Росії, так і в Україні. Влітку минулого року артистка скасувала два концерти в Києві та в Одесі, пославшись на посилення карантину через пандемію COVID-19. Однак пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що менеджери Zivert заявили – справжня причина скасування концертів – "політичні перешкоди".

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