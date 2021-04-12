Известная российская певица раньше была танцовщицей гоу-гоу в клубах: архивные фото

Zivert была танцовщицей до того, как стала популярной

Известная российская певица Zivert, которая недавно выпустила совместную композицию с Максом Барских, оказалась бывшей танцовщицей гоу-гоу.

Еще до того, как артистка стала популярной, она выступала в московском клубе "Империя", сообщает Telegram-канал "Звездач". В ночном заведении Юлия (настоящее имя певицы) танцевала в ярких и откровенных нарядах (а иногда и без них).

Интересно, что ранее в интервью певица признавалась, что ее путь к популярности был тернистым – девушка долгое время работала стюардессой и не имела ничего общего со сферой шоу-бизнеса. Об еще одной своей профессии Юлия никогда не рассказывала.

Zivert Фото: instagram.com/moskovskay_tusovka2007

Фото, на которых запечатлена Zivert, появились в Instagram-аккаунте, где обычно публикуются архивные фото звезд. Эти кадры были сделаны в 2011 году, на них артистке примерно 21 год.

Zivert Фото: instagram.com/moskovskay_tusovka2007

Отметим, что Zivert очень популярна как в России, так и в Украине. Летом прошлого года артистка отменила два концерта в Киеве и в Одессе, сославшись на усиление карантина из-за пандемии COVID-19. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что менеджеры Zivert заявили – истинная причина отмены концертов – "политические преграды".

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