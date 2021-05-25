Через королівську сім'ю Меган Маркл може народити раніше строку – ЗМІ

Меган Маркл знаходиться на останніх місяцях вагітності і зовсім скоро стане мамою вдруге. У ЗМІ з'явилася інформація, що дитина може з'явитися на світ раніше терміну

Меган Маркл Фото: Скріншот з YouTube

Меган Маркл і принц Гаррі можуть стати батьками вдруге раніше запланованого терміну. Виною всьому ЗМІ називають стреси. Про це пише The Sun з посиланням на джерело наближене до пари.

Як розповіли з оточення пари, Меган Маркл дуже переживає через скандали навколо королівської родини. Раніше повідомлялося, що Меган повинна народити дівчинку в червні, але тепер, за інформацією джерела, це може статися з дня на день.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Instagram

"Зараз є припущення, що дитина народиться раніше. Фактично це може трапитися в будь-який момент ", – сказало джерело.

Нагадаємо, не так давно в ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл планує народжувати вдома.

Варто відзначити, що дочка принца Гаррі і Меган Маркл стане першою дитиною британської королівської сім'ї, який народиться на території Сполучених Штатів.

Раніше ми розповідали, що варто знати про другу дитину принца Гаррі і Меган Маркл.

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