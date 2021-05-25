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Из-за королевской семьи Меган Маркл может родить раньше срока- СМИ

Сегодня, 16:22

Меган Маркл находится на последних месяцах беременности и совсем скоро станет мамой во второй раз. В СМИ появилась информация, что ребенок может появиться на свет раньше срока

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Скриншот из YouTube

Меган Маркл и принц Гарри могут стать родителями во второй раз раньше запланированного срока. Виной всем СМИ называют стрессы. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник приближенный к паре.

Как рассказали из окружения пары, что Меган Маркл очень переживает из-за скандалов вокруг королевской семьи. Ранее сообщалось, что Меган должна родить девочку в июне, но теперь, по информации источника, это может произойти со дня на день.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Instagram

"Сейчас есть предположения, что ребенок родится раньше. Фактически это может случиться в любой момент", — сказал источник.

Напомним, не так давно в СМИ появилась информация, что Меган Маркл планирует рожать дома.

Стоит отметить, что дочь принца Гарри и Меган Маркл станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов.

Ранее мы рассказывали, что следует знать о втором ребенке принца Гарри и Меган Маркл.

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