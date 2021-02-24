Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах: фото и видео шикарной церемонии
На торжестве выступали MONATIK и Dan Balan
Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук вышла замуж. Свадьбу отмечали не где-то, а на Мальдивах, куда Иванна с ее супругом, казахстанским бизнесменом Алмазом, пригласили самых близких. Появились первые фото и видео церемонии.
К церемонии Иванна готовилась основательно: макияж, прическа, платье – все было на высшем уровне.
Официальная часть торжества проходила на пляже, украшенном большим количеством цветов.
Цветовая гамма декора – нежно-розовый, бежевый и красный. Украшения отлично смотрелись на фоне пляжа.
На Мальдивы пара пригласила своих родных, а это примерно 20-30 человек.
Гостей свадьбы развлекали ТОП-артисты: Dan Balan и MONATIK вместе с подопечными его продюсерского центра – Lida Lee и Nino. Также на свадьбе выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S.
Ведущими на свадьбе были шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.
Супруг Иванны Онуфрийчук, бизнесмен Алмаз, живет в Швейцарии. Ведущая рассказала, что никогда не хотела переехать за границу, но они с любимым нашли компромисс – жить на две страны.
Ранее в инетрвью Сегодня.Lifestyle Иванна признавалась, что намерена также отпраздновать свадьбу в Украине. Предположительно, это произойдет в конце июня, в Киеве.
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