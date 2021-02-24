Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах: фото и видео шикарной церемонии

Сегодня, 10:01

На торжестве выступали MONATIK и Dan Balan

Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук вышла замуж. Свадьбу отмечали не где-то, а на Мальдивах, куда Иванна с ее супругом, казахстанским бизнесменом Алмазом, пригласили самых близких. Появились первые фото и видео церемонии.

(@ivannaonufriichuk)

К церемонии Иванна готовилась основательно: макияж, прическа, платье – все было на высшем уровне.

Скриншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Официальная часть торжества проходила на пляже, украшенном большим количеством цветов.

Скриншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Цветовая гамма декора – нежно-розовый, бежевый и красный. Украшения отлично смотрелись на фоне пляжа.

Декор свадьбы Иванны Онуфрийчук

На Мальдивы пара пригласила своих родных, а это примерно 20-30 человек.

Скриншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Гостей свадьбы развлекали ТОП-артисты: Dan Balan и MONATIK вместе с подопечными его продюсерского центра – Lida Lee и Nino. Также на свадьбе выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S.

Ведущими на свадьбе были шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.

Свадьба Иванны Онуфрийчук

Супруг Иванны Онуфрийчук, бизнесмен Алмаз, живет в Швейцарии. Ведущая рассказала, что никогда не хотела переехать за границу, но они с любимым нашли компромисс – жить на две страны.

Ранее в инетрвью Сегодня.Lifestyle Иванна признавалась, что намерена также отпраздновать свадьбу в Украине. Предположительно, это произойдет в конце июня, в Киеве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Подсмотрено у принцесс: 5 лучших свадебных платьев в 2021 году Герой "Холостяк-10" Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя (фото)
свадьба Иванна Онуфрийчук
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Популярные статьи

Вчера, 19:32Психо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 18:16Звездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

Вчера, 15:02Психо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Вчера, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Вчера, 10:13Звездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

Вчера, 06:38Психо

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

22 февраляЗвездно

Оля Полякова подшутила над Алиной Гросу и получила от нее ответ – видео

22 февраляЗвездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

22 февраляВкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

22 февраляЗвездно

Алексей Тригубенко из "Холостячки" о расставании с девушкой: "Некомфортно быть наедине с собой"

22 февраляВкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

22 февраляПсихо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

22 февраляЗвездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

22 февраляВкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

22 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

22 февраляЗвездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Новости партнеров

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять