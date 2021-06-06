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Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

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У 2006 році співачка зіграла весілля зі своїм продюсером Віталієм Човником

Ірина Федишин з чоловіком Віталієм
Ірина Федишин з чоловіком Віталієм
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин стала дружиною свого продюсера Віталія Човника в 2006 році. Тепер подружжя вирішило зіграти друге весілля. Пам'ятаєте, нещодавно Ольга Сумська та Віталій Борисюк пішли під вінець вдруге?

Федишин та Човник таким чином мають намір відзначити 15-річчя шлюбу. Судячи зі слів артистки, це буде щось грандіозне.

"Ми готуємо сюрприз! Це не просто буде сімейно-родинне весілля, а дуже велике весілля", – зізналася Федишин у сюжеті, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Можливо, весілля Федишин та Човника пройде не в Україні, а на Мальдівах. Чоловік співачки тепер активно худне і стежить за своїм харчуванням, а сама Ірина контролює, щоб Віталій не їв солодке.

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А яке ж весілля без білої сукні? Вбрання нареченої в Ірини теж буде, але поки що вона не знайшла відповідне.

Ірина Федишин з чоловіком і синами
Ірина Федишин з чоловіком і синами
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року. Вони виховують двох синів – 10-річного Юрія та 5-річного Олега.

У хлопчиків, до речі, нещодавно був дебют – сини Федишин записали пісню "Братику", яку написали їхні батьки в дуеті.

Дивіться в сюжеті, як зірки поводяться вдома:

Нещодавно Настя Каменських і Потап відзначили річницю весілля, а ми згадали історію роману, який вони приховували роками.

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