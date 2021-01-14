Ірина Федишин вперше показала рідного брата: фото

Артистка показала, як відзначила старий Новий рік

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно показала затишний домашній образ, вирішила познайомити своїх підписників з близькою людиною, а саме – своїм рідним братом Ігорем.

На сторінці в Instagram Ірина показала, як вона в колі рідних зустріла старий Новий рік. Федишин продемонструвала підготовку до святкового столу і "засвітила" брата, який на мангалі готував реберця для всієї родини.

"Сьогодні я святкую старий Новий рік з найріднішими, сьогодні реберця для мене смажить мій рідний брат Ігор", – сказала Ірина та запросила чоловіка до кадру.

Скріншот: instagram.com/irynafedyshyn

Також Ірина показала процес готування і ще похвалилася стильним домашнім костюмом.

Скріншот: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, Аліна Гросу та Ірина Федишин розбираються, хто у кого вкрав пісню.

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