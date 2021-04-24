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Гірші з найгірших: що потрібно знати про антипремію Золота малина

Сьогодні, 18:11

Антипремією за сумнівні досягнення в сфері кіно нагороджують щороку, напередодні церемонії "Оскар"

У число номінантів на "Золоту малину-2021" потрапили такі зірки, як Роберт Дауні-молодший, Адам Сендлер, Енн Гетеуей і Кейт Гадсон. Найгіршим фільмом антипремії визнали "Абсолютна доказ", а в номінації "Найгірший сиквел" перемогла картина "Дивовижна подорож доктора Дуліттла".

Далі в матеріалі розповідаємо цікаві факти про "Золоту малину". А ще нагадуємо, що в ніч з неділі на понеділок на телеканалі "Україна" покажуть церемонію нагородження премією "Оскар-2021". Не пропустіть початок о 01:30!

Цікаві факти про "Золоту малину"

  • Назва премії походить від одного зі значень слова raspberry. На слензі це означає "презирство".
  • Пластикова статуетка, яку вручають переможцям, коштує 5 доларів.
  • У 2010 році Сандра Буллок отримала і "Малину", і заповітний "Оскар".
  • Серед акторів, які стали володарями "Золотої малини", були Арнольд Шварценеггер, Бред Пітт, Том Круз, Леонардо Ді Капріо, Брюс Вілліс.

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  • У 2015 році "Золоту малину" отримали президент США Джордж Буш-молодший і держсекретар Кондоліза Райс, а в 2019-м лауреатом антипремії став Дональд Трамп.
  • Рекордсменом "Золотої малини" є комедія "Такі різні близнюки" – у 2012 році вона отримала 10 антинагород.
  • Виконавець ролей близнюків в "Джек і Джилл" Адам Сендлер отримав "Малину" як найгірший актор і як найгірша актриса.

Раніше ми розповідали що чекати від Оскара-2021: хто переможе, must-see фільми і чому Україна знову не номінована.

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кіно премія Золота малина
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