Чого чекати від Оскара-2021: хто переможе, must-see фільми і чому Україна знову не номінована

У ніч на 26 квітня ми дізнаємося імена лауреатів, про які світ буде говорити ще кілька місяців. Обговорюємо найкращі фільми-номінанти, а також, чому Україну досі не номінували

До церемонії премії "Оскар-2021" залишилося пару днів, але кіномани вже давно обговорюють фаворитів і роблять прогнози. Організатори заінтригували всіх тим, що це буде найбільша надзвичайна церемонія за всю історію кінопремії, і відбудеться вона не як телешоу, а як справжній фільм.

Чи стане Ентоні Гопкінс найдорослішим володарем золотої статуетки? Кому б "Оскар" віддали українці? Чому Україна ніяк не може домогтися номінації? І які фільми взагалі варто дивитися? На всі ці питання ми вирішили відповісти і поспілкувався з виконавчим директором Української кіноакадемії і ОМКФ, співзасновницею онлайн-ресурсу DzygaMDB Ганною Мачух.

"Оскарівські" must-see фільми цього року

Якщо навіть переглянути всіх переможців премії не у всіх вистачає часу, то що вже говорити про номінантів. Але серед усіх претендентів на "Оскар-2021" є ті, які виділилися найбільше.

Що стосується номінації на "Найкращий фільм", про який ми докладніше розповіли тут, то тут явно виділяється "Земля кочівників", яка зібрала вже дюжину нагород. Навіть якщо ви фанат динамічних екшенів і супергеройських фільмів, цю сильну картину точно варто подивитися. Вона западає в душу і залишає незабутнє враження. Що говорити вже про шикарну Френсіс МакДорманд, яка виробляє на екрані таке, що йдуть мурашки по шкірі. За роль актриса теж номінована на "Оскар", як і режисер даної кінострічки Хлоя Чжао.

Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників" Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Ще один яскравий фільм – "Батько". За драму про 83-річного чоловіка, який втрачає зв'язок з реальністю через деменцію, Ентоні Гопкінс номінований як "Найкращий актор". Якщо він виграє статуетку, то стане найдорослішим володарем цієї нагороди в історії. Нову роль Гопкінса назвали страшнішою, ніж Ганнібал Лектор, а чому – дізнайтеся тут.

Кадр з фільму "Батько" Фото: sundance.org

Але є не менш сильний конкурент – це новий фільм режисера "Бійцівського клубу" Девіда Фінчера "Манк" . У центрі сюжету – історія скандального створення одного з найлегендарніших фільмів всіх часів "Громадянин Кейн". До речі, "Манк" – лідер за кількістю номінацій на "Оскар" – у нього їх десять. А за роль в цьому фільмі блондинка Аманда Сейфрід, яка довгі роки знімалася в нехитрих комедіях, теж номінована на нагороду.

"Манк" Фото: Netflix

Не можемо не згадати геніальну трагікомедію "Ще по одній", яка розповідає про вчителів, які вирішили заради наукового експерименту випивати по 0,5 проміле алкоголю перед уроками.

"Ще по одній" Фото: themoviedb.org

Переможці "Оскар-2021" за прогнозами букмекерів

За прогнозами, опублікованими на сайті Oddshark, за трьома найбільш обговорюваними категоріями найімовірніше переможуть наступні номінанти.

Найкращий фільм:

"Земля кочівників" – 1/4

"Суд над чиказької сімкою" – 6/1

"Мінарі" – 14/1

"Перспективна дівчина" – 20/1

"Юуда і Чорний месія" – 40/1

"Манк" – 40/1

"Звук металу" – 80/1

"Батько" – 100/1

Найкращий актор:

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Ентоні Гопкінс ("Батько")

Різ Ахмед ("Звук металу")

Стівен Юн ("Мінарі")

Гері Олдмен ("Манк")

Найкраща актриса:

Кері Малліган ("Перспективна дівчина")

Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")

Андра Дей ("США проти Біллі Голідей")

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Кому українці віддали б "Оскар-2021"?

У Голлівуду свої смаки, а у нас, в Україні, свої. Тому коли компанія Google показала пошукові запити українців за останні три місяці, з’ясувалося, що вони значно відрізняються від прогнозів букмекерів щодо переможців.

Якби українці могли вплинути на те, кому дістанеться головний "Оскар-2021", то це б був фільм "Перспективна дівчина". А гучна "Земля кочівників" опинилася лише на четвертому місці. В такому порядку українці цікавилися фільмами-номінантами:

"Перспективна дівчина" "Батько" "Манк" "Земля кочівників" "Мінарі" "Суд над чиказької сімкою" "Звук металу" "Юуда і Чорний месія"

Кері Малліган в фільмі "Перспективна дівчина" Фото: filmaffinity.com

Останніми роками на адресу "Оскара" йде безліч хейту і звинувачень в тому, що номінантів оцінюють не як кіно, а лише за трендами. З багатьох причин рейтинги "Оскара" падають.

"Якщо говорити про минулий рік, дійсно – за трансляцією 92-ї церемонії стежило трохи більше ніж 20 млн глядачів, а це на 20% менше, ніж роком раніше. Падіння рейтингів "Оскара" вписується в загальний тренд – аудиторія втрачає інтерес до однотипних церемоній нагородження. Глядач вимагає шоу, він хоче вражень і здивувань, тому занадто довгі церемонії точно не здатні утримати його увагу", – говорить виконавчий директор Української кіноакадемії Ганна Мачух.

Анна Мачух Фото: facebook.com/anna.machukh

Але показовими будуть дані про теперішнє нагородження, адже попередній "Оскар" відбувався ще до пандемії. Організатори вирішили цього року влаштувати щось незвичайне для глядачів і замість стандартного телешоу готують щось, схоже на справжнє кіно. Всі заінтриговані, тому цілком ймовірно, що ситуація з "Оскаром" може змінитися.

Україна більше 10 років намагається потрапити в номінацію ...

З початку історії незалежності України жоден з українських фільмів не потрапив в номінацію на "Оскар". Одного разу нас взагалі дискваліфікували – у картини "Водій для Віри" був російський режисер, актори, мова фільму, а з українського – всього лише зйомка на території нашої країни.

Цьогоріч Український Оскарівський комітет висунув фільм про перемогу України у війні з Росією "Атлантида" режисера Валентина Васяновича. Хоча стрічка отримала безліч нагород на найпрестижніших кінофестивалях, включаючи Венеціанський, в результаті не потрапила до лонг-лист "Оскара".

Кадр з фільму "Атлантида" Фото: прес-служба

Але для відбору на "Оскар" мало зняти хороше кіно. Стрічці потрібне гарне і потужне промо, реліз у США з місцевим дистриб'ютором і багато іншого.

"Українські фільми останніх років, які висувалися нами на здобуття премії "Оскар" мають одну спільну рису – всі вони були або учасниками, або лауреатами міжнародних кінофестивалів. А значить, вони досить фестивальні для "Оскара". Це авторське кіно, якому ближчі нагороди в Каннах, Венеції, на "Санденсі", ОМКФ тощо", – прокоментувала Ганна Мачух.

Але одного разу ця подія трапиться, і назва українського фільму гордо буде називатися переможцем "Оскара". Хто знає, може вже наступного року продовження хітової комедії Антоніо Лукіча "Мої думки тихі", яка підкорила глядачів, матиме шанс на "Оскарі"?

Раніше ми розповіли про 10 фільмах від Netflix, які були номіновані на Оскар.

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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