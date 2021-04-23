Ось 5 акторів, які можуть виграти Оскар-2021 – коротко про них
У цьому році за престижну статуетку в номінації "Найкращий актор" змагаються п'ять сильних кінозірок. Розповідаємо, що про них відомо
В очікуванні церемонії "Оскар" ми продовжуємо обговорювати номінантів. Ми вже розповіли про п'яти акторок, номінованих в категорії "Найкраща жіноча роль", тому настала черга чоловіків.
Для когось з них ця номінація стала можливістю заявити про себе в Голлівуді, в той час, як у деяких з акторів вже є золоті статуетки. Один з них і зовсім може бути нагороджений посмертно. Але все п'ятеро виявилися гідні звання "Найкращого актора".
У категорії "Найкраща чоловіча роль" за перемогу змагаються:
- Чедвік Боузман – "Ма Рейні: Мати блюзу"
- Різ Ахмед – "Звук металу"
- Ентоні Хопкінс – "Батько"
- Гері Олдмен – "Манк"
- Стівен Ян – "Мінар"
Що ж відомо про кожного з них – розповідаємо.
Так вже сталося, що свою першу й останню номінацію на "Оскар" зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман отримав посмертно. Роль трубача-віртуоза в фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу" стала останньою для актора. Попри те, що фільм розповідає про одну з перших професійних виконавиць блюзу Ма Рейні, акценту в ньому більше на Чедвіка Боузмана.
Знаючи, як в Голлівуді люблять сильні і пронизливі біографічні фільми, і люблять Чедвіка, ймовірно, саме йому і дістанеться золота статуетка.
38-річний британо-пакистанський актор Різ Ахмед – перший мусульманин, якого номінували на звання "Найкращого актора". Але це далеко не перша роль для кінозірки: він відомий за фільмами "Дорога на Гуантанамо", "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" і з'являвся в "Джейсоны Борны "з Меттом Деймоном.
При підготовці до ролі музиканта, який починає втрачати слух, Різ Ахмед більше пів року відточував гру на барабанах і розучував мову жестів. Кажуть, що кіно "Звук металу" вийшло дуже сильним і атмосферним.
83-річний Гопкінс навіть не думає йти на пенсію, йому добре і в кіно, тим більше, що це його шоста номінація на "Оскар". При цьому золота статуетка в актора вже є – за всім відому роль моторошного Ганнібала Лектора в "Мовчанні ягнят". Однак драма "Батько", що розповідає про чоловіка, який починає втрачати зв'язок з реальністю через деменцію, за відгуками глядачів, виявилася куди страшнішою ніж раніше зазначений трилер.
У драмі "Батько" Ентоні грає роль 83-річного старого, який втрачає пам'ять і перестає впізнавати найближчих людей.
Уміння тонко відчувати свого персонажа, відкривати різні грані в ньому допомогло Гопкінсу зробити цю роль чи не найкращою в його кар'єрі.
Сіріус Блек з "Гаррі Поттера", агент МІ-6 в "Шпигун, вийди геть!" і Вінстон Черчилль у фільмі "Темні часи" – у Гері Олдмена сотні облич. Один з найбільш унікальних акторів світу, Олдмен з легкістю перетворюється як на злочинця, так і на честолюбного героя, змушуючи нас, глядачів, полюбити кожного з них.
У Гері Олдмена вже є один "Оскар" – за роль Черчилля. Якби б не очевидна, як нам здається, перемога Чедвіка Боузмана, Олдмен дійсно міг би отримати цю статуетку.
У фільмі "Манк" Гері Олдмен грає легендарного сценариста Германа Манкевича, який прославився завдяки знаменитому, але в такій же мірі й скандальному фільму "Громадянин Кейн".
Серіаломани зараз швидко згадають, звідки ж вони знають Стівена Яна. Цей актор зіграв роль Гленна в серіалі "Ходячі мерці". Роль принесла Стівену світову славу і любов глядачів. Але до "Оскару" Стівена привела драма "Мінарі" – про південнокорейську сім'ю іммігрантів, які переїжджають до США.
У фільмі Стівен грає батька сімейства, який хоче побудувати успішне майбутнє для своєї сім'ї, але досягти "американську мрію" іммігранту не так просто.
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