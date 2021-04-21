10 фільмів від Netflix, які були номіновані на Оскар

Останніми роками проэкти Netflix все частіше номінуються на "Оскар" і разом з фільмами великих студій завойовують любов мільйонів глядачів

Цієї неділі відбудеться 93-а церемонія вручення премії "Оскар", після якої кіномани будуть формувати свої рейтинги must-see фільмів і гаряче обговорювати лауреатів. Цього року відразу 11 фільмів від Netflix претендують на нагороди в різних номінаціях. Але, як ми пам'ятаємо з минулого року, з 24 номінованих на премію проєктів стрімінг-платформи, отримали нагороди лише два.

Щорічно Netflix продовжує випускати масу контенту – від шоу до кінострічок, серед яких є чимало гідних картин. Тому, щоб розважити вас перед "Оскаром", ми склали список своїх фаворитів від Netflix, які отримували нагороди або, щонайменше, номінувалися в основних категоріях.

Фільми Netflix, номіновані на "Оскар" Фото: Netflix

До речі, ми вже розповіли про 8 кінострічок, які змагаються за звання найкращого фільму на "Оскарі-2021".

"Суд над чиказькою сімкою"

Режисер: Аарон Соркін

Номінація: "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща операторська робота", "Найкращий саундтрек до фільму", "Найкращий монтаж".

Цього разу автор "Соціальної мережі" і "Великої гри", Аарон Соркін, розповідає про реальну справу підсудних з "Чиказької сімки". Хлопці були звинувачені в підбурюванні до протестів проти війни у В'єтнамі під час з'їзду Демократичної партії США в Чикаго у 1968 році. Протести, які спочатку були мирні, закінчилися жорстоким зіткненням з чиказькою поліцією, яка застосувала кийки та сльозогінний газ. Зрештою, активістам висунули звинувачення за перетин кордону штату з метою підбурювання до бунту.

Актор Саша Барон Коен також номінований на "Оскар" за "найкращу чоловічу роль другого плану", а Аарон Соркін – за "кращий сценарій". До речі, у Аарона вже є один "Оскар" – за фільм про створення Facebook, "Соціальна мережа"

Режисер: Девід Фінчер

Номінація: "Найкращий фільм", 2021 рік

Його вже встигли назвати найкращим фільмом у кар'єрі Девіда Фінчера, який подарував нам "Бійцівський клуб", "Гру" і "Дівчину з татуюванням дракона". А сценарій написав сам батько Девіда, Джек Фінчер, який помер у 2003 році. Режисер відкладав екранізацію сценарію цілих 23 роки.

Фільм розповідає про голлівудського сценариста Германа Манкевич (його грає Гері Олдман) в той час, коли він писав сценарій до "Громадянина Кейна". Фільм отримав "Оскар" у 1942 році та став легендою класичного американського кіно. Але, як годиться, за створенням чогось тріумфального і видатного, є не менше цікава, і навіть скандальна історія. Що відбувається всередині Голлівуду і як насправді народжуються кіношедеври – "Манк" про це.

"Все життя попереду"

Режисер: Едоардо Понті

Номінація: "Найкраща пісня", 2021 рік

В основі сюжету фільму однойменний роман Ромена Гарі, який приніс йому другу Гонкурівську премію. А режисером виступив син Софі Лорен, яка після 10-річної перерви повернулася на великі екрани.

У центрі сюжету – мадам Роза, в минулому повія, яка пережила Аушвіц. Зараз вона утримує притулок для дітей інших повій портового міста Барі. Одного разу вона бере на виховання осиротілого 12-річного хлопчика, який пограбував її. Так починається їхня дружба.

За пісню до фільму "Lo si" (Seen) у виконанні Лаури Паусіні фільм номінований на Премію "Оскар-2021".

Режисер: Ноа Баумбах

Нагорода: "Найкраща жіноча роль другого плану" (Лора Дерн), 2020 рік

У 2020-му році проєкти Netflix лідирували за кількістю номінацій, але з 24 претендентів нагороди удостоїлися лише два. "Шлюбна історія" зі Скарлетт Йоганссон у головній ролі – один з них.

У центрі сюжету – Чарлі Барбер (Адам Драйвер) – успішний театральний режисер, який працює в Нью-Йорку. Його дружина Ніколь (Скарлетт Йоганссон) грає головну роль в їхньому новому спектаклі. Але пара переживає не найкращі часи і кожен з них починає рухатися в різні напрямки. Ніколь їде до матері до західного Голівуду, забравши з собою сина, і готується до зйомок у телепроєкті. Незабаром Чарлі отримує від неї документи про розлучення, яке перетворюється на справжню війну між подружжям. Своєю чергою Ніколь винаймає сімейного адвоката Нору, яку грає Лора Дерн.

Режисер: Мартін Скорсезе

Номінація: "Найкращий фільм", "Найкращий монтаж", "Найкращі візуальні ефекти", 2020 рік

В основі сюжету фільму лежить роман "Я чув, ти фарбувєш будинки" Чарльза Брандта. Це історія життя Френка Ширана на прізвисько "Ірландець" (Де Ніро), який працює водієм-далекобійником, але стає кілером, зв'язавшись з мафіозі Расселом Буфаліно (Джо Пеші), а також працює на профспілкового лідера водіїв вантажівок Джиммі Гоффу (Аль Пачино ). Вважається, що на ньому низка вбивств гангстерів, зокрема, самого Джиммі Гоффи ...

"Ірландець" – найдовший і найдорожчий фільм Скорсезе за кінокар'єру, оскільки для омолодження головних героїв він скористався не гримом, а комп'ютерною анімацією. До того ж, в грудні 2019 року Скорсезе зазначив, що можливо "Ірландець" стане його останнім фільмом.

На жаль, фільм так і не став володарем заповітної статуетки "Оскар".

Режисер : Альфонсо Куарон

Перемога: "Найкраща режисура", "Найкращий міжнародний фільм", "Найкраща операторська робота", 2019 рік

Дія фільму розгортається в Мехіко, у 1970 році. Головна героїня – молода Клео, працює в заможній родині. Господар будинку – популярний лікар Антоніо, у якого є щаслива сім'я, чудовий будинок і навіть коханка. У Клео свої плани, але одного разу її життя перевертається в одну мить. Клео дізнається, що вагітна, а тим часом її роботодавець Антоніо залишає свою ідеальну сім'ю. Ситуація ускладнюється тим, що Мехіко охоплюють масові заворушення, що почалися після розстрілу студентів під час католицького свята 10 червня 1971 року.

За словами Альфонсо Куарона цей фільм складається на 90 відсотків з його власних спогадів. Зрештою, фільм отримав 10 номінацій на премію "Оскар" і став володарем статуетки в трьох.

"Балада Бастера Скраггс"

Режисер: Джоел та Ітан Коени

Номінація: "Найкращий адаптований сценарій", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкраща оригінальна пісня", 2018 рік

Спочатку фільм задумаввся як мінісеріал про Дикий Захід, але в процесі виробництва був перероблений в повнометражну кінокартину, що складається з антологічно пов'язаних між собою новел. Ковбої, коні, перестрілки, карткові ігри та алкоголь, золотошукачі, лірична любов, мандрівні артисти і стрічка переносить глядача в епоху Дикого Заходу.

Режисери – знамениті брати Коени, стали одночасно сценаристами і продюсерами стрічки. У ролі Бастера глядачі побачать Тіма Нельсона ( "Неймовірний Халк", "Фантастична четвірка"). А художниця з костюмів, Мері Зофріс, яка удостоїлася номінації, працювала над такими фільмами, як "Ла-Ла-Ленд", "Інтерстеллар".

Режисер: Ді Рис

Номінація: "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща жіноча роль другого плану", "Найкраща операторська робота", "Найкраща пісня до фільму".

В основі фільму майже однойменний роман Гілларі Джордан "Мадбаунд". За сюжетом, сім'я переїжджає в сільську місцевість і зустрічається з расизмом, адаптацією до мирного життя після Другої світової війни.

Фільм в деякій мірі став історичним: режисерка Ді Рис – перша темношкіра жінка, яка була номінована на "Оскар" за найкращий адаптований сценарій, а оператор Рейчел Моррісон – перша жінка, яка отримала номінацію за найкращу операторську роботу.

"Що сталося, міс Симон?"

Режисер: Ліз Гарбус

Номінація: "Найкращий документальний фільм", 2016 рік

Документальний фільм про джазову співачку Ніну Симон. Вона була не тільки співачкою, голос якої підкорює з перших же звуків. Ніна була відомою борчинею за громадянські права і переїхала до Ліберії після подій 1960-х років. У фільмі використані раніше не опубліковані архівні кадри та інтерв'ю з дочкою, родичами і друзями Ніни Сімон.

Режисерка стрічки – відома майстриня документалістики Ліз Гарбус, а роль співачки виконала Зої Салдана, яка полюбилася широкому глядачеві за стрічками "Аватар", "Месники".

"Зима у вогні"

Режисер: Євген Афінеєвський

Номінація: "Найкращий документальний фільм"

Документальний фільм, знятий США спільно з Велико. Британією і Україною розповідає історію однієї української зими, коли в 2013-2014 роках на київському Майдані Незалежності розгорнулися протести проти чинної на той момент влади. Фільм складається з інтерв'ю з учасниками протестів, які спочатку були мирними, а потім перетворилися на протистояння загону міліції спеціального призначення "Беркут" і мітингувальників.

Раніше з'явилися нові деталі про те, як саме відбудеться церемонія "Оскар-2021" в умовах пандемії.

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