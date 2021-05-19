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Холостяк Макс Михайлюк з новонародженою дочкою розтопив серця своїх фанатів: фото

Сьогодні, 16:17

Колишній герой проєкту "Холостяк" не перестає радіти своїй новонародженій доньці. Його нове фото знову розчулило шанувальників

Макс Михайлюк з донькою
Макс Михайлюк з донькою
Фото: instagram.com/flymax305/

Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк, дружина якого налякала страшними болями після пологів, поділився милим фото з донькою. Максим зробив селфі в ліфті, в той час як новонароджена Аріана, загорнута у ковдру, була у нього на руках. Зірковий татусь з донькою вирушили на прогулянку.

Знімком Макс Михайлюк поділився у своєму Instagram-акаунті. Дружина зірки, Дар'я Хлистун, народила Аріану минулого місяця. З того часу Макс активно постить зворушливі сімейні фото, що розчулює його підписників.

"Пішли гуляти", – написав Макс Михайлюк.

Підписники відзначили, що чоловік виглядає дуже щасливим:

  • "Який щасливий татусь, очі аж світяться"
  • "Який щасливий татусь, чудо"
  • "Максим, вам до лиця батьківство!"

Нагадаємо, що раніше Анна Богдан після незручної ситуації на "Холостяку" пояснила, чому хоче мати трьох дітей.

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