Холостяк Макс Михайлюк з новонародженою дочкою розтопив серця своїх фанатів: фото

Колишній герой проєкту "Холостяк" не перестає радіти своїй новонародженій доньці. Його нове фото знову розчулило шанувальників

Макс Михайлюк з донькою Фото: instagram.com/flymax305/

Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк, дружина якого налякала страшними болями після пологів, поділився милим фото з донькою. Максим зробив селфі в ліфті, в той час як новонароджена Аріана, загорнута у ковдру, була у нього на руках. Зірковий татусь з донькою вирушили на прогулянку.

Знімком Макс Михайлюк поділився у своєму Instagram-акаунті. Дружина зірки, Дар'я Хлистун, народила Аріану минулого місяця. З того часу Макс активно постить зворушливі сімейні фото, що розчулює його підписників.

"Пішли гуляти", – написав Макс Михайлюк.

Підписники відзначили, що чоловік виглядає дуже щасливим:

"Який щасливий татусь, очі аж світяться"

"Який щасливий татусь, чудо"

"Максим, вам до лиця батьківство!"

Нагадаємо, що раніше Анна Богдан після незручної ситуації на "Холостяку" пояснила, чому хоче мати трьох дітей.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися