Холостяк Макс Михайлюк з новонародженою дочкою розтопив серця своїх фанатів: фото
Колишній герой проєкту "Холостяк" не перестає радіти своїй новонародженій доньці. Його нове фото знову розчулило шанувальників
Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк, дружина якого налякала страшними болями після пологів, поділився милим фото з донькою. Максим зробив селфі в ліфті, в той час як новонароджена Аріана, загорнута у ковдру, була у нього на руках. Зірковий татусь з донькою вирушили на прогулянку.
Знімком Макс Михайлюк поділився у своєму Instagram-акаунті. Дружина зірки, Дар'я Хлистун, народила Аріану минулого місяця. З того часу Макс активно постить зворушливі сімейні фото, що розчулює його підписників.
"Пішли гуляти", – написав Макс Михайлюк.
Підписники відзначили, що чоловік виглядає дуже щасливим:
- "Який щасливий татусь, очі аж світяться"
- "Який щасливий татусь, чудо"
- "Максим, вам до лиця батьківство!"
Нагадаємо, що раніше Анна Богдан після незручної ситуації на "Холостяку" пояснила, чому хоче мати трьох дітей.
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