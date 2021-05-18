50-річна Наомі Кемпбелл вперше стала мамою: фото

Модель приголомшила своїх шанувальників радісною новиною в Instagram. Раніше вона ніколи не говорили про свої плани щодо поповнення у родині

Наомі Кемпбелл Фото: instagram.com/naomi

Знаменита топ-модель Наомі Кемпбелл, захисний костюм якої віддали до музею, в перше стала мамою. Про це 50-річна знаменитість заявила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з маленькими ніжками дитини.

"Прекрасне маленьке благословення вибрало мене в якості її матері. Це велика честь для мене, що в моєму житті тепер є маленька, ніжна душа, і немає слів, щоб описати зв'язок на все життя, який тепер є між нами, мій янгол. Немає більшої любові", – зворушливо підписала публікацію Наомі.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Наомі не ділилася планами стосовно поповнення в родині. Лише зрідка в західних ЗМІ ходили чутки про те, що зірка хоче усиновити дитину. Також немає інформації, чи скористалася Кемпбелл послугами сурогатного материнства, однак, найімовірніше, так і сталося.

Нагадаємо, 50-річна Клаудія Шиффер показала себе і Наомі Кемпбелл в спокусливих нарядах в молодості.

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