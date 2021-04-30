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Дружина Холостяка Макса Михайлюка налякала страшними болями після пологів (відео)

Сьогодні, 16:05

Даша Хлистун поділилася деталями свого стану після кесаревого розтину. Дівчині довелося його зробити, хоча спочатку планувалися партнерські природні пологи

Дружина героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, який днями вперше став батьком, розповіла про тяжкі наслідки кесаревого розтину. Спочатку Макс і Дар'я Хлистун планували партнерські пологи природним шляхом, але довелося зробити кесареве. Тепер же Дарина коле знеболювальне, бо страждає від болів.

В Instastories Даша опублікувала серію відео, в яких розповіла про своє самопочуття. Дівчина зняла себе пізно вночі в палаті пологового будинку, і показала ліжечко, де лежить її дочка Аріана.

Дар'я Хлистун
Дар'я Хлистун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

"Мені вкололи знеболювальне, бо це кошмар якийсь. Не знаю, читаю ваші коментарі й ті, хто пише, що кесарів у них пройшов і все було класно... Як можна, щоб тебе розрізали, а потім ти прокинулася і відчувала себе як нова або взагалі нічого не відчувала?" – сказала Даша Хлистун.

Потім дівчина з розчуленням показала, як поруч з нею спить її новонароджена дівчинка.

Дар'я Хлистун розповіла про кесарів розтин
Відео: instagram.com/dasha_khlystun_

Даша Хлистун і Макс Михайлюк почали спілкуватися влітку минулого року і через пару тижнів стали парою. У лютому цього року стало відомо, що герой "Холостяка-10" одружився з Дар'єю. Тоді ж з'явилася новина, що пара чекає первістка.

Раніше повідомлялося, хто став наступною героїнею шоу "Холостячка-2".

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Джерело: instagram.com/dasha_khlystun_
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