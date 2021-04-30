Дружина Холостяка Макса Михайлюка налякала страшними болями після пологів (відео)

Даша Хлистун поділилася деталями свого стану після кесаревого розтину. Дівчині довелося його зробити, хоча спочатку планувалися партнерські природні пологи

Дружина героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, який днями вперше став батьком, розповіла про тяжкі наслідки кесаревого розтину. Спочатку Макс і Дар'я Хлистун планували партнерські пологи природним шляхом, але довелося зробити кесареве. Тепер же Дарина коле знеболювальне, бо страждає від болів.

В Instastories Даша опублікувала серію відео, в яких розповіла про своє самопочуття. Дівчина зняла себе пізно вночі в палаті пологового будинку, і показала ліжечко, де лежить її дочка Аріана.

Дар'я Хлистун Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

"Мені вкололи знеболювальне, бо це кошмар якийсь. Не знаю, читаю ваші коментарі й ті, хто пише, що кесарів у них пройшов і все було класно... Як можна, щоб тебе розрізали, а потім ти прокинулася і відчувала себе як нова або взагалі нічого не відчувала?" – сказала Даша Хлистун.

Потім дівчина з розчуленням показала, як поруч з нею спить її новонароджена дівчинка.

Дар'я Хлистун розповіла про кесарів розтин Відео: instagram.com/dasha_khlystun_

Даша Хлистун і Макс Михайлюк почали спілкуватися влітку минулого року і через пару тижнів стали парою. У лютому цього року стало відомо, що герой "Холостяка-10" одружився з Дар'єю. Тоді ж з'явилася новина, що пара чекає первістка.

Раніше повідомлялося, хто став наступною героїнею шоу "Холостячка-2".

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