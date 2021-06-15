Син Григорія Чапкіса поділився архівними фото батька в молодості

Син Григорія Чапкіса Грег опублікував кілька архівних кадрів легендарного хореографа, які були зроблені під час його виступу на сцені. Знімки Грег розмістив в Instagram

Грег Чапкіс поділився архівними фото свого батька Фото: instagram.com/gregchapkis

13 червня стало відомо про смерть легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса. Йому був 91 рік. Син Григорія, Грег Чапкіс, продовжує публікувати архівні фото та відео в пам'ять про батька.

На кадрах, які Грег розмістив в Instastories, Григорій Миколайович зображений під час виконання українських народних танців. Коли саме були зроблені фото – невідомо.

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Раніше Грег повідомив, що церемонія прощання з Григорієм Миколайовичем пройде 18 червня в Києві, в Клубі Кабінету Міністрів. Вона буде відкритою для всіх бажаючих з 11 до 13 годин.

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В кінці 2020 року знаменитий танцюрист Григорій Чапкіс переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення, і хореографа кілька разів повторно госпіталізували. Тоді він скаржився, що йому важко дихати і ходити і "сковувало" ноги і спину.

За більш ніж 25 років роботи в танцювальному ансамблі Вірського Григорій Чапкіс брав участь майже у всіх постановках і в 70 гастролях. Так він познайомився зі знаменитими історичними особистостями, як, наприклад, Фідель Кастро, Сальвадор Далі і Мао Цзедун.

У березні син 91-річного хореографа Грег, який через хворобу батька прилетів з США в Україну, публікував відео, як проводить час зі своїм батьком і сподівався на його одужання. Ми також писали, що у вересні 90-річний український хореограф, танцюрист, народний артист України і суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс одружився в четвертий раз на жінці, що молодша за нього на 51 рік.

Ще в лютому Григорій Чапкіс знаходився в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Григорія Миколайовича госпіталізували в ніч на 9 лютого. Дивіться про це відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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