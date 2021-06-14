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Некролог. Чому Чапкіс легенда – 5 причин запам'ятати його генієм

Сьогодні, 10:54

Розповідаємо неймовірні факти з життя Григорія Чапкіса, який ніколи не мріяв бути танцюристом балету, а в 22 роки став заслуженим артистом

Дивовижні факти з життя Григорія Чапкіса
Дивовижні факти з життя Григорія Чапкіса
Фото: YouTube, facebook.com/grigoriy.chapkis

Минулого вечора стало відомо про смерть легендарного хореографа, народного артиста України Григорія Чапкіса. Він хотів дожити до 100 років, але пішов з життя в 91.

Зірки шоу-бізнесу в соцмережах діляться спогадами і теплими словами про танцюриста, а ми вирішили розповісти найцікавіші факти з життя Григорія Миколайовича, які роблять його справжньою легендою.

1. Чапкіс не мріяв стати артистом

Григорій Чапкіс народився в багатодітній родині, в Румунії у 1930 році. За життя він розповідав, що танцювати його навчила вулиця.

Хлопчик, який жив у бідній родині, нічого не вмів, не ходив до школи, заробляти почав в дуже ранньому віці.

Маленький Григорій Чапкіс з сім'єю в Румунії. Фото з книги Чапкіса "Танець і любов: секрети довголіття"
Маленький Григорій Чапкіс з сім'єю в Румунії. Фото з книги Чапкіса "Танець і любов: секрети довголіття"

"Коли мені виповнилося 3-4 роки, вранці мене "викидали" на вулицю зі шматком мамалиги і все. Ми з іншими хлопчиками кидали капелюх і танцювали. І так як зараз танцюють на вулицях хіп-хоп, брейк-данс – ось так і я виріс на вулиці", – розповідав Григорій Миколайович в інтерв'ю для Йод. Медіа.

2. Юний Григорій вступив до училища, станцювавши "циганочку"

Переїхавши до Києва у воєнний час, Григорій Чапкіс не знав куди податися. Його брат був на фронті, сестри і батьки влаштувалися працювати, а хлопчика ніхто не хотів брати.

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Тоді з батьком Григорій прийшов до залізничного училища. Директор не хотів їх навіть слухати, та після того, як Чапкіс молодший станцював циганочку, його прийняли в училище.

3. У 15 років слав балетмейстером

В тому самому залізничному училищі Чапкіс організував танцювальний гурток і став балетмейстером. Він удосконалював свої вміння і допомагав оволодіти ним іншим. Невдовзі Григорія забрали в ансамбль пісні і танцю системи "Трудові резерви".

Григорій Чапкіс в 15 років. Архівне фото з його книги "Танець і любов: секрети довголіття"
Григорій Чапкіс в 15 років. Архівне фото з його книги "Танець і любов: секрети довголіття"

4. Подарунок від Сталіна

У 1945-му році в Москві проходила творча олімпіада "Трудових резервів", куди з'їжджалися учасники з усіх 15 республік. Григорій Чапкіс потрапив туди у складі обласного ансамблю.

На заключному концерті в Кремлівському театрі ансамбль виконував гопак. У першому ряду, згадував Григорій Миколайович, сиділи Сталін, Булганін, Маленков, Ворошилов, Будьонний, Хрущов.

Виступ Державного заслуженого ансамблю танців України в Кремлівському театрі:

"І ось ми з пацанами робимо повзуночки, а я серед всіх – найменший. Закінчуємо. Сталін встає, підходить і, немов колоду, однією рукою знімає мене зі сцени, садить собі на коліна, щось говорить, йому передають якусь коробочку – і він дарує її мені. А там, як виявилося, перший радянський наручний годинник – Кіровський", – поділився артист в інтерв'ю.

5. Заслужений артист у 22 роки

Неймовірно, що в 16 років Григорій Чапкіс вже мав трудову книжку, де було написано, що він – артист балету.

"Передати неможливо мої почуття, навіть зараз, коли говорю про це, мене трусить. Так почалася моя творча життя", – зізнався Чапкіс.

26-річний Григорій Чапкіс виконує "повзунок". Фото з його книги "Танець і любов: секрети довголіття"
26-річний Григорій Чапкіс виконує "повзунок". Фото з його книги "Танець і любов: секрети довголіття"

У 22 роки він вже був заслуженим артистом, що в ті роки здавалося чимось неймовірним, враховуючи, що в Києві було всього п'ять чоловік "заслужених".

Раніше ми розповідали все про чотирьох дружин знаменитого Григорія Чапкіса.

Всі подробиці в спецтемі Смерть Григорія Чапкіса

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