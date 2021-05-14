Голі кістки: в Мережі розкритикували нові фото Лободи для обкладинки журналу
Світлана Лобода знялася для російського глянцю в купальнику і показала нескінченно довгі ноги
Світлана Лобода, яка нещодавно поділилася фотографіями своєї молодшої дочки Тільди, прикрасила обкладинку нового номера російського глянцю. Співачка опублікувала в Instagram-профілі кадри, що викликали неоднозначну реакцію у її шанувальників.
На фото Лобода позує в чорному цільному купальнику і жовтому плащі. "У туфлях без каблука я не можу зосередитися", – підписала пост Світлана.
Фоловери артистки написали їй багато захоплених коментарів, а хтось висловився, що знімки вульгарні:
- "Швидше вульгарно, ніж жіночно"
- "Така ви красива!"
- "Тільки не зрозуміти виставлені голі кістки"
- "Суперзірка"
- "Вульгарщина"
Нещодавно співак Сергій Лазарєв вперше прокоментував сварку з Лободою і звинуватив в ній інших людей.
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