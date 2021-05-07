Ховає від усіх: Світлана Лобода поділилася новими фото своєї молодшої дочки Тільди
21 травня дівчинці виповниться 3 роки, а поки артистка не поспішає показувати її обличчя широкому загалу
Світлана Лобода, яка посварилася з Сергієм Лазарєвим, народила Тільду 21 травня 2018 року. Хто батько дівчинки – досі залишається таємницею, та й обличчя дочки співачка не поспішає всім показувати.
При цьому Лобода періодично ділитися фотографіями з Тільдою в своєму Instagram-профілі. Напередодні зірка опублікувала спільний кадр з дівчинкою, зроблений в Дубаї.
"Як же добре в травні в Дубаї", – підписала фотографію Свєта. Ми не знаємо, але повіримо їй на слово.
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У сторіс артистка виклала схоже фото, де так само закриває обличчя Тільди від камери.
Шанувальники Лободи просто обожнюють меленькую Тільду:
- "Наша крихітка улюблена!"
- "Мілота"
- "Яка булочка"
Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показав розкішний подарунок Пугачової від Лободи.
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