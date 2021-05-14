Голые кости: в Сети раскритиковали новые фото Лободы для обложки журнала
Светлана Лобода снялась для российского глянца в купальнике и показала бесконечно длинные ноги
Светлана Лобода, которая недавно поделилась фотографиями своей младшей дочки Тильды, украсила обложку нового номера российского глянца. Певица опубликовала в Instagram-профиле кадры, вызвавшие неоднозначную реакцию у ее поклонников.
На фото Лобода позирует в черном сдельном купальнике и желтом плаще. "В туфлях без каблука я не могу сосредоточиться", – подписала пост Светлана.
Фолловеры артистки написали ей много восторженных комментариев, а кто-то высказался, что снимки вульгарные:
- "Скорее вульгарно, чем женственно"
- "Такая вы красивая!"
- "Только не понять выставленные голые кости"
- "Суперзвезда"
- "Пошлятина"
Недавно певец Сергей Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей.
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