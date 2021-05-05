Напівголий Вілл Сміт гордо показав своє "карантинне" тіло і заявив, що припиняє їсти кекси

Голлівудський актор трохи набрав вагу, сидячи вдома на карантині в перерві між зйомками. Тепер він хоче повернутися до форми і дивиться відео з вправами на YouTube

А поки всі потихеньку приходять до тями після "травневих", Вілл Сміт, якому раніше вибили зуби, демонструє те, що сталося з багатьма з нас за ці вихідні. Актор набрав вагу і тепер збирається повернутися до форми!

На своїй сторінці в Instagram Вілл опублікував кумедний пост, де позує в спідній білизні, гордо демонструючи животик, що помітно погладшав.

"Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченну кількість днів в чотирьох стінах. Я люблю його, але хочу виглядати краще. Більше жодних кексів на ніч, це все! Збираюся здобути кращу форму в своєму житті, в цьому мені допомагає YouTube", – написав Вілл.

Шанувальники актора підтримали його, написавши сотні коментарів під постом: "Давай, ти зможеш", "Дуже добре, тільки вперед", "Це чудово, що ти показуєш свої недоліки, але ще краще те, що ти хочеш їх виправити".

Раніше ми писали, що Вілл Сміт зіграє раба-втікача в новій драмі "Емансипація" Антуана Фукуа.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися