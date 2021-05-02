Лазарєв вперше прокоментував сварку з Лободою і звинуватив у ній інших людей

У 2019 на премії "МУЗ ТВ" Лазарєв не зміг виступити, а Лобода заспівала відразу шість своїх треків. З тих пір артисти довгий час не розмовляли

Скандал, що стався між Лазарєвим та Лободою досі не дає спокою шанувальникам артистів. Тоді Сергій облаяв Свєту за те, що вона виконала цілих шість пісень на концерті "МУЗ ТВ", у той час як він взагалі залишився без номеру.

Нещодавно Лазарєв дав інтерв'ю, в якому згадав конфлікт і озвучив деякі подробиці того, що сталося. За його словами, до Лободи у нього претензій немає, а ця історія взагалі дуже "роздута".

Скріншот з відео

"У нас конкретно зі Світланою конфлікту не було. Був конфлікт на ґрунті номерів. Навіть не у нас, а була історія з номерами... Мій номер не змогли до кінця виставити, хоча це була пропозиція "МУЗ ТВ", а потім сказали, що напевно номеру не буде", – розповів Сергій у відео, опублікованому в YouTube-каналі FAMETIME TV.

Читайте також: Лобода впервые прокомментировала конфликт с Лазаревым

У підсумку співак не виступив на премії, що його дуже засмутило, а Лободі виділили часу більше, ніж Ані Лорак або Поліні Гагаріній.

На думку Сергія, Світлана Лобода образилася на нього за те, що він заступився за колег по сцені.

"Я заступився за колег, за Ані Лорак, за Поліну Гагаріну. Що за бенефіс співачки Світлани Лободи?", – сказав він, додавши, що йому подобається творчість Лободи.

Ймовірно, конфлікт вичерпаний, тому що після скандального концерту "МУЗ ТВ" Лазарєв і Лобода зустрічалися на шоу Андрія Малахова, де обнялися і начебто навіть помирилися.

Нещодавно повідомлялося, що Лобода вимагає від пластичного хірурга 172 тисячі доларів за фейкове відео.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися