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Go_A увійшли в ТОП-5 фіналістів Євробачення-2021

Сьогодні, 15:04

Букмекери прогнозують українській групі 4 місце на конкурсі

Go_A
Go_A
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Нещодавно група Måneskin з Італії опинилася на першому рядку в списку претендентів на перемогу в "Євробаченні-2021" за оцінками букмекерів. Україна в цьому рейтингу була на восьмому місці.

Тепер Go_A увійшли в п'ятірку фіналістів – букмекери прогнозують, що українці займуть у цьому році четверте місце, передає "Суспільне". Такий ТОП нам подобається більше.

Згідно з останніми показниками букмекерів, рейтинг 10 потенційних фіналістів конкурсу виглядає так:

  • Destiny – "Je Me Casse" (Мальта);
  • Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кіпр);
  • Roop – "Discoteque" (Литва);
  • Go_A – "SHUM" (Україна);
  • Manizha – "Russian Woman" (Росія);
  • Tusse – "Voices" (Швеція);
  • Albina – "Tick-Tock" (Хорватія);
  • TIX – "Fallen Angel" (Норвегія);
  • ROXEN – "Amnesia" (Румунія);
  • Eden Alene – "Set Me Free" (Ізраїль)

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Завтра, 18 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де виступлять представники України Go_A з піснею SHUM. Ми обов'язково вам розповімо, як все пройде.

Go_A – SHUM

Раніше Go_A в костюмах з переробленого пластику представили Україну на церемонії відкриття "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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