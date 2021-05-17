Go_A увійшли в ТОП-5 фіналістів Євробачення-2021
Букмекери прогнозують українській групі 4 місце на конкурсі
Нещодавно група Måneskin з Італії опинилася на першому рядку в списку претендентів на перемогу в "Євробаченні-2021" за оцінками букмекерів. Україна в цьому рейтингу була на восьмому місці.
Тепер Go_A увійшли в п'ятірку фіналістів – букмекери прогнозують, що українці займуть у цьому році четверте місце, передає "Суспільне". Такий ТОП нам подобається більше.
Згідно з останніми показниками букмекерів, рейтинг 10 потенційних фіналістів конкурсу виглядає так:
- Destiny – "Je Me Casse" (Мальта);
- Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кіпр);
- Roop – "Discoteque" (Литва);
- Go_A – "SHUM" (Україна);
- Manizha – "Russian Woman" (Росія);
- Tusse – "Voices" (Швеція);
- Albina – "Tick-Tock" (Хорватія);
- TIX – "Fallen Angel" (Норвегія);
- ROXEN – "Amnesia" (Румунія);
- Eden Alene – "Set Me Free" (Ізраїль)
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Завтра, 18 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де виступлять представники України Go_A з піснею SHUM. Ми обов'язково вам розповімо, як все пройде.
Go_A – SHUM
Раніше Go_A в костюмах з переробленого пластику представили Україну на церемонії відкриття "Євробачення-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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