Go_A вошли в ТОП-10 финалистов Евровидения-2021: новый прогноз букмекеров
Букмекеры прогнозируют украинской группе 4 место на конкурсе
Группа Måneskin из Италии оказалась на первой строчке в списке претендентов на победу в "Евровидении-2021" по оценкам букмекеров. Украина в этом рейтинге тоже есть.
Go_A вошли в десятку финалистов – букмекеры пока что прогнозируют украинцам восьмое место, но рейтинг постоянно меняется.
Согласно последним показателям букмекеров, рейтинг 10 потенциальных финалистов конкурса выглядит так:
- Måneskin – "Zitti e buoni" (Италия);
- Barbara Pravi – "Voilà" (Франция);
- Destiny – "Je Me Casse" (Мальта);
- Daði & Gagnamagnið – "10 Years" (Исландия);
- Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кипр);
- Victoria – "Growing Up Is Getting Old" (Болгария);
- Gjon's Tears – "Tout l'univers" (Нидерланды);
- Go_A – "Shum" (Украина);
- The Roop – "Discoteque" (Литва);
- Stefania – "Last Dance" (Греция).
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Завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021", где выступят представители Украины Go_A с песней SHUM. Мы обязательно вам расскажем, как все пройдет.
Go_A – SHUM
Ранее Go_A в костюмах из переработанного пластика представили Украину на церемонии открытия "Евровидения-2021".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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