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Go_A вошли в ТОП-10 финалистов Евровидения-2021: новый прогноз букмекеров

Сегодня, 15:04

Букмекеры прогнозируют украинской группе 4 место на конкурсе

Go_A
Go_A
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Группа Måneskin из Италии оказалась на первой строчке в списке претендентов на победу в "Евровидении-2021" по оценкам букмекеров. Украина в этом рейтинге тоже есть.

Go_A вошли в десятку финалистов – букмекеры пока что прогнозируют украинцам восьмое место, но рейтинг постоянно меняется.

Согласно последним показателям букмекеров, рейтинг 10 потенциальных финалистов конкурса выглядит так:

  • Måneskin – "Zitti e buoni" (Италия);
  • Barbara Pravi – "Voilà" (Франция);
  • Destiny – "Je Me Casse" (Мальта);
  • Daði & Gagnamagnið – "10 Years" (Исландия);
  • Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кипр);
  • Victoria – "Growing Up Is Getting Old" (Болгария);
  • Gjon's Tears – "Tout l'univers" (Нидерланды);
  • Go_A – "Shum" (Украина);
  • The Roop – "Discoteque" (Литва);
  • Stefania – "Last Dance" (Греция).

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Завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021", где выступят представители Украины Go_A с песней SHUM. Мы обязательно вам расскажем, как все пройдет.

Go_A – SHUM

Ранее Go_A в костюмах из переработанного пластика представили Украину на церемонии открытия "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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