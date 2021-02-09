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Євробачення-2021: Go_A можуть дискваліфікувати

Сьогодні, 16:36

Солістка поділилася, що скоро почнеться робота над створенням яскравого номера для конкурсу

Нещодавно стало відомо, з якою піснею гурт Go_A представить Україну на "Євробаченні-2021". Популярний український гурт мав взяти участь в пісенному конкурсі ще торік, але через пандемію він був скасований. Тепер же журі обирало з трьох пісень і одноголосно проголосувало за "Шум".

Які ж меседжі закладені в пісні – про це дізналася телеведуча ранкового шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка у самої солістки гурту.

Ведуча Юлія Галушка
Ведуча Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Виявляється, в основі композиції лежить народна пісня, за допомогою якої наші предки залучали прихід весни. До речі, попри суворі правила "Євробачення", заборони на виконання народних пісень немає. Але гурт Go_A веде переговори з організаторами, щоб їх не дискваліфікували через цей нюанс.

Go_A будуть вражати не тільки вокально, а й візуально. Зовсім скоро гурт обере компанію, яка допомагатиме в постановці номера, щоб зробити його яскравим і презентабельним для України.

Go_A готується до "Євробачення"
Go_A готується до "Євробачення"
Фото: instagram.com/Eurovision

Солістка Go_A Катерина Павленко зізналася, що вони зовсім не "перегоріли" ідеєю виступу на "Євробаченні", але цей рік став періодом трансформації та переосмислення їхньої творчості.

"Ми ставимося до "Євробачення" як до платформи для популяризації нашої творчості та ми дуже раді, що з нами трапилася ця історія", – сказала Катерина.

Дивіться повне інтерв'ю з солісткою Go_A в сюжеті:

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Go-A Юлія Галушка Євробачення 2021
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