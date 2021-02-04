Євробачення-2021: названа пісня, з якою Go_A представить Україну на конкурсі (відео)

Журі було надано три пісні на вибір

Група Go_A представить Україну на "Євробаченні-2021" з піснею "Шум". Про це йдеться на офіційній сторінці "Суспільного" в Instagram.

Зазначимо, що професійне журі обирало пісню з трьох запропонованих гуртом композицій.

"Гурт Go_A представить Україну на "Євробаченні-2021" з піснею "Шум". На розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, було показано три нові композиції: "Рано", "Церковка" та "Шум". З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали "Шум". На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні "Шум" та новий відеокліп", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, багато хто здивувався, що пісню відбирали на закритому голосуванні журі без участі глядачів. Користувачі Мережі заявили, що хотіли б почути, як звучать три пісні, показані журі на вибір.

Нагадаємо, композицію "ШУМ" гурт Go_A показав 22 січня. Шанувальникам колективу пісня дуже сподобалася.

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