10 крутих романтичних комедій для тих, "кому за 40"

Фільми про кохання тих, кому "вже давно за 40"

Всупереч звичним стереотипам, романтичні стосунки людей середнього та похилого віку часом виявляються більш насиченими, ніж у молодих. Згадайте самі хоча б одну з історій, які вам розповідали ваші батьки або бабуся з дідусем про якийст шалений вчинок своєї молодості. Часто у романтичних комедіях такі герої відходять на другий план, віддаючи першість молодим.

Але ми то знаємо, що любов може трапитися в будь-якому віці, та завжди буде однаково непередбачуваною. А спостерігати за розвитком стосунків дорослих у ролі головних героїв і кумедно, і зворушливо.

До речі, кажучи про любов, не пропустіть можливість підготувати своїм близьким круті подарунки на березневі свята.

"Любов за правилами і без" (2003)

Під час чергового вікенду з молодою чарівною коханкою Мерін, на підстаркуватого плейбоя Гарі Сенборна очікувало досить пікантне фіаско. У найбільш незручний момент любовних утіх у Гаррі стався серцевий напад. Після лікарні він опинився у заміському будинку під наглядом матері Мерін – популярної нью-йоркської письменниці Еріки Баррі. За багато років йому випав шанс побути поруч з привабливою, незаміжньою жінкою свого віку. Однак в цей же час до Еріки починає залицятися молодий лікар ...

"Як все заплутано" (2009)

Чи можливі стосунки з колишніми? Однозначної відповіді не існує. На підтвердження цього – історія Джейн – власниці ресторану і за сумісництвом матері трьох дорослих дітей. Через десять років після розлучення Джейн вдалося зберегти дружні стосунки зі своїм колишнім, Джейком. Сам Джейк одружений і хоче завести дитину в новому шлюбі. І ось, на Джейка і Джейн чекає спільна поїздка до Нью-Йорка, де їхній син буде святкувати випуск з коледжу. Все йде добре, поки невинна подорож не обертається на щось непередбачуване для колишньої парочки.

"Краще не буває" (1997)

Запальний письменник Мелвін Юделл страждає обессивно-компульсивним розладом, мізантропією і мізофобією (страх перед мікробами). Через свої страхи він замкнувся у своєму маленькому світі квартири і книг, а його поганий характер абсолютно не приваблює людей навколо. Але раптом відбувається щось непередбачене, і Мелвін доводиться впустити до свого життя іншу живу істоту. Після цього відбувається багато несподіваних сюрпризів, які спочатку стають для героя справжнім кошмаром. Але разом з цим, в житті Мелвіна починають відбуватися серйозні зміни.

Американський президент Ендрю Шеперд готується до переобрання на другий строк. У нього є всі шанси – репутація бездоганна за всіма параметрами. Але одного разу Ендрю знайомиться з зухвалою і розумною Сідні Елен Вейд. Вона – людина із залізною хваткою і працює на організацію з боротьби із забрудненнями екології. І тепер, Ендрю, який повинен був займатися залученням виборців, займається завоюванням серця Сідні, поруч з якою він перетворюється на сором'язливого хлопчика. Роман героїв ставить під загрозу репутацію Ендрю на майбутніх виборах, адже навколо так багато недоброзичливців, які готові на все.

"Мости округу Медісон" (1995)

Американська глибинка, штат Айова. Франческа після війни вийшла заміж за американського солдата. Зовні сімейне життя цілком благополучне, але розмірене життя на ранчо не те, про що мріяла юна італійка. Одного разу чоловік з дітьми їдуть на сільськогосподарську виставку на чотири дні. Біля будинку Франчески зупиняється машина фотографа, який приїхав знімати дерев'яні мости округу Медісон і заблукав. Франческа запропонувала показати йому дорогу. Почуття, що нахлинули, закружляли обох у вирі ...

Джеймс Кемерон ("Аватар", "Термінатор", "Титанік") як завжди вміло поєднав зворушливу романтичну історію і першокласний екшен. За сюжетом, Гаррі Таскер – секретний агент і за сумісництвом доброчесний голова родини. Його дружина Гелен навіть не здогадується, що він живе подвійним життям, а тим часом їхні стосунки загрузли в рутині шлюбу. Гаррі дізнається, що Гелен намагається спокусити якийсь Саймон, який для зваблення домогосподарок прикидається "агентом 007". Щоб перешкодити підступному Саймону, Гаррі в особі спецагента переконує Гелен, що її шанувальник – насправді терорист. І, щоб повернути колишню пристрасть у стосунки з Гелен, Гаррі ініціює шпигунську гру, яка обертається справжньою небезпечною місією.

"Знайомство з батьками" (2000)

Культова американська романтична комедія з Беном Стіллером і Робертом Де Ніро в головних ролях.

Головний герой – санітар Грег Факер відправляється за місто знайомитися з батьками своєї коханої Пем. Грег планує зробити їй пропозицію руки і серця, але урочисті плани чоловіка руйнує ціла серія "катастроф". Замість того, щоб просто блиснути своїми найкращими якостями перед батьками майбутньої дружини, Грег змушений пройти серйозну перевірку, адже батько Пем – відставний співробітник ЦРУ, і його іспит буде дуже непростим.

Щовечора по дорозі додому втомлений на роботі Джон (Річард Гір) бачить у вікні танцювальної студії загадкову викладачку танців (Дженніфер Лопес). Сам Джон – уже давно одружений і у нього є діти, але щоденна рутина змушує його замислитися, що життя не повинно бути таким похмурим.

Одного разу Джон вирішує прийти на урок, щоб познайомитися з незнайомкою ближче, але вона дає йому зрозуміти, що студія – не місце для знайомств. Поступово герой усвідомлює, що його почуття, що виникли як раптовий імпульс, адресовані зовсім не дівчині, а самому танцю. Тим часом дружина Джона наймає детектива, щоб дізнатися, де він пропадає вечорами.

Весняні надії (2012)

У центрі сюжету – доросла пара – Кей, яку грає Меріл Стріп, і Арнольд (Томмі Лі Джонс), стосунки яких швидше можна описати як стабільні і спокійні, ніж романтичні та пристрасні. Вони вже 31 рік у шлюбі, сплять окремо, живуть за звичним розпорядком дня, а про близькість і мови бути не може. Але Кей розуміє, що дуже хоче повернути колишню іскру в стосунки з Арнольдом, і ініціює сімейну консультацію у психолога. Тільки його методи виявляються абсолютно незвичними і нетрадиційними.

"Любов – це все, що тобі потрібно" (2012)

Самобутня комедія данського режисера Сюзанни Бір, яка подарувала нам "Пташиний короб" і серіал "Відіграти назад" з Ніколь Кідман. У головній ролі – неповторний Пірс Броснан, який, звичайно ж, грає холостого і багатого красеня. За сюжетом, перукарка Іда після лікування раку виявляє, що все в її житті змінилося. Чоловік зраджує, син йде до армії, а донька виходить заміж в Італії. Але по дорозі на весілля Іда потрапляє в аварію, зіткнувшись з мільйонером-вдівцем. Спочатку напружені стосуки героїв поступово починають змінюватися, а вік і пережитий досвід не стає перепоною для нової любові.

Раніше ми розповіли про головні кінопрем'єри весни, які варто подивитися в кіно.

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