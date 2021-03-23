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Що дивитися під час локдауну? Ось 5 мінісеріалів, від яких ми в захваті

Сьогодні, 19:00

Ненудні серіали для жорсткого карантину

Це знову сталося. З 20 березня, як ви вже знаєте, в Україні ввели новий локдаун. Отже, найближчі три тижні ми будемо обмінюватися сумними мемами, замовляти доставку суші та, звичайно ж, дивитися серіали! А ще можна провести цей карантин, як герої серіалу "Друзі".

Вам може здатися, що ви переглянули вже всі фільми, шоу і серіали, які тільки можливо. Але сьогодні ми підготували список 5 крутих мінісеріалів, які доведуть протилежне.

"Джіні і Джорджія"

(10 серій)

15-річна Джіні переїжджає зі своїм молодшим братом Остіном і 30-річною мамою Джорджією в нове місто. Під час переїзду їм доводиться зіткнутися з масою змін і несподіваних проблем. Наприклад, юній Джіні здається, що вона більш розумна і самостійна, ніж її мама, яка все ще відчуває себе молодою дівчиною. Але поки Джинні освоюється в новій престижній школі та заводить друзів, її мама змушена зіткнутися з примарами минулого, які не дають всієї сім'ї почати життя з чистого аркуша.

"І всюди тліють пожежі"

(8 серій)

Одного разу в розмірене життя зразкової американської глибинки увірвався струмінь свіжого повітря. До містечка Шейкер-Хайтс, уособленням якого є Елена Річардсон – ідеальна мати чотирьох дітей, приїжджає фотограф Міа зі своєю дочкою. Міа нетерпима до будь-яких обмежень, табу і нав'язування думки.

Після невдалого знайомства з Мією Елена відчуває провину за своє ідеальне життя і пропонує матері-одиначці один зі своїх будинків в оренду за низькою ціною. Поступово героїні починають знаходити спільні інтереси, але яким хаосом ця дружба закінчиться – вони навіть не могли уявити.

"Найгучніший голос"

(7 серій)

В основу сюжету серіалу лягла книга "Найгучніший голос в кімнаті" журналіста Гебріела Шермана. У ній розповідається історія найвпливовішого медіахолдингу США – Fox News.

Його генеральний директор Роджер Айлз свого часу консультував декількох президентів США під час їхніх виборчих кампаній. Але в один момент звинувачення в сексуальних домаганнях стали причиною краху його кар'єри. Захопливий напружений сюжет серіалу розкриває неоднозначність такої великої медійної фігури та показує, як він привів Трампа до перемоги на виборах.

"Патрік Мелроуз"

(5 серій)

Шикарний серіал заснований на п'яти повістях британського письменника Едварда Сент-Обіна. Головну роль – чарівного аристократа та інтелектуала Патріка Мелроуза чудово зіграв Бенедикт Камбербетч ("Шерлок", "Доктор Стрендж").

Сюжет серіалу знайомить нас аристократом-наркоманом Патріком, який намагається заглушити свої дитячі травми за допомогою алкоголю і наркотиків. Патрік дуже хоче почати нове життя, але спогади з дитинства всіма силами намагаються збити його з вірного шляху.

"Неортодоксальна"

(4 серії)

Це непроста історія молодої єврейської хасидської жінки, яка кидає своє звичне життя в Брукліні, включаючи свій шлюб за домовленістю, та переїжджає в Берлін. Там вона намагається відмовитися від всіх переконань і звичаїв, з якими вона росла, і спочатку їй це вдається. Але представники світу, з якого вона втекла, не готові з нею прощатися, і тоді за героїнею починається справжнє полювання. Незрівнянна гра акторів робить перегляд захопливим з першої серії.

Перед тим, як ви поринете в перегляд серіалів, пропонуємо подивитися новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Раніше ми зробили огляд фільмів і серіалів про віруси, які зняли прямо під час пандемії COVID-19.

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