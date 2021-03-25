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Гениального итальянца обвинили в убийстве натурщицы

Сегодня, 16:00

Состоялась мировая премьера 8-серийной исторической драмы "Леонардо"

Вышла историческая драма "Леонардо", которая рассказывает о великом художнике и изобретателе эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Его творения опередили свое время и оказали колоссальное влияние на развитие науки, искусства и технологии Европы. Сериал исследует тайны и загадки, которые окутывали отношения гения с натурщицей Катериной да Кремона. Захватывающую драму, состоящую из восьми эпизодов, можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

Кадр из сериала "Леонардо"
Кадр из сериала "Леонардо"
Фото: kino-teatr.ru

Если вы когда-то интересовались биографией легендарного Да Винчи, то наверняка знаете, что она полна загадочных и невероятных фактов. Каждый эпизод сериала "Леонардо" посвящен одному из достижений выдающегося итальянца.

    "Леонардо"
    смотрите на olltv
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    Интересные факты:

    • Роль молодого следователя, разгадывающего загадку в центре истории исполнил Фредди Хаймор, известный по сериалу "Хороший доктор", также в сериале сыграла 25-летняя Матильда де Анджелис, блиставшая в драме "Отыграть назад";
    • Выход сериала приурочен к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи (в 2019 году), но позже премьеру перенесли с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса;
    • Один из создателей сериала – Фрэнк Спотниц, который написал сценарии некоторых эпизодов культового сериала "Секретные материалы".

    Ранее состоялась премьера долгожданного фильма "Честный вор" с Лиамом Нисаном.

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