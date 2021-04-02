Де дівчинку втратили? Фанати Alyosha образилися на співачку через фото дітей
Дивіться сімейне фото Тараса Тополі і Alyosha
У серпні минулого року співачка Alyosha народила третю дитину. Дівчинку зіркова мама не поспішає показувати своїм шанувальникам, а якщо і публікує фото з нею, то ховає обличчя малятка.
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Напередодні Alyosha опублікувала в Instagram-профілі весняне сімейне фото з чоловіком Тарасом Тополею і двома синами. Дочки співачки на знімку немає.
Щасливе сімейство позує у парку в сонячну погоду. "Що може бути краще за прогулянки під теплим весняним сонечком з коханими хлопчиками! Люблю всіх моїх топольок", – написала виконавиця.
Але в коментарях багато фанатів Alyosha почали питати де ж дочка зірки. "А де Марічка?", "А Марічка фотографує?", Чому Машеньки немає? Нехай спиною до нас, але разом. Прикро", – пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Alyosha прокоментувала гучний скандал із Вадимом Лисицею.
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