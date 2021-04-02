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Где девочку потеряли? Фанаты Alyosha обиделись на певицу из-за фото детей

Сегодня, 11:18

Смотрите семейное фото Тараса Тополи и Alyosha

В августе прошлого года певица Alyosha родила третьего ребенка. Девочку звездная мама не спешит показывать своим поклонникам, а если и публикует фото с ней, то прячет лицо малышки.

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Накануне Alyosha опубликовала в Instagram-профиле весеннее семейное фото с мужем Тарасом Тополей и двумя сыновьями. Дочки певицы на снимке нет.

Alyosha с семьей
Фото: instagram.com/alyoshasinger

Счастливое семейство позирует в парке в солнечную погоду. "Что может быть лучше прогулки под теплым весенним солнышком с любимыми мальчиками! Люблю всех моих тополек", – написала исполнительница.

Но в комментариях многие фанаты Alyosha начали спрашивать где же дочка звезды. "А где Маричка?", "А Маричка фотографирует?", Почему Машеньки нет? Пусть спиной к нам, но вместе. Абидно", – пишут пользователи сети.

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Ранее мы писали, что Alyosha прокомментировала громкий скандал с Вадимом Лисицей.

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