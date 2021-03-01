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Alyosha прокоментувала гучний скандал з Вадимом Лисицею

Сьогодні, 15:43

Раніше продюсер згадав всі подробиці їхнього скандального розриву

Популярна співачка Alyosha активно готується до зйомок нового кліпу, в якому з'явиться негативним персонажем. Журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" застали артистку в танцювальній залі, де зірка вперше прокоментувала скандал, пов'язаний з експродюсером і колишнім коханим Вадимом Лисицею.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Вадим згадав своє перше враження від знайомства з нею. Крім цього, Лисиця розповів, як через співачку вони сварилися з теперішнім чоловіком Alyosha – Тарасом Тополею і чому розпався їхній з Вадимом творчий тандем.

"Я можу сказати, що ми з ним досить давно не спілкувалися навіть для того, щоб зрозуміти, що взагалі було причиною розриву нашої співпраці", – прокоментувала співачка в програмі "Зірковий шлях".

Alyosha та Вадим Лисиця
Alyosha та Вадим Лисиця
Фото: instagram.com/alyoshasinger, instagram.com/vadimlisa

Крім цього, "Зірковий шлях" підловив мати трьох дітей, заміжню співачку Alyosha в обіймах танцівника Олександра Лещенка. З'ясувалося, хореограф стане постановником нового кліпу зірки. Сам кліп на пісню "Лебеді" співачка знімає на Львівщині в Свірзькому замку. Подробиці сценарію поки тримають в секреті, відомо лише, що на майданчику відтворять атмосферу Середньовіччя, а Alyosha постане в образі негативного персонажа.

У відеосюжеті нижче дивіться, як Alyosha знімає кліп:

Нагадаємо, Вадим Лисиця зізнався, що Alyosha наполягала на його розлученні з дружиною.

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