MONATIK вперше показав обличчя обох синів і кадр розпису в РАГСі з дружиною (фото)

Артист випустив кліп до свого 35-річчя

Мультиартист MONATIK (Дмитро Монатик) сьогодні відзначає своє 35-річчя. З такого приводу він випустив напрочуд зворушливий кліп, що складається з його архівних фото і відео.

У новій відеороботі артист показав себе в юності, а також вперше за весь час продемонстрував фото, де чітко видно обличчя його синів – Данила і Платона, адже раніше MONATIK показував малюків лише зі спини.

Артист переміг у номінації "мі-мі-мі дня", адже ми впевнені, що ці кадри стануть наймилішим, що ви побачили за день. Хлопчики дуже схожі на свого зіркового тата!

Фото: кадр з відео

Старший син Дмитра, Данило, народився в 2015 році, а молодший Платон – у 2017-му.

Фото: кадр з відео

У кліпі також можна помітити кадр з РАЦСу, де Дмитро розписувався з дружиною Іриною.

Фото: кадр з відео

Раніше ми повідомляли, що у MONATIK і Дорофєєвої є секретний сімейний чат.

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