Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати

У Мережі запідозрили, що під час шоу фронтмен Måneskin нюхав кокакін. Даміано Давид прокоментував ситуацію

Фото: eurovision.tv, скриншот

Фронтмена італійського рок- гурту Måneskin Даміано Давида, яка в цьому році перемогла на "Євробачення-2021" , запідозрили в вживання наркотиків прямо під час шоу. Глядачі помітили, як рок-музикант нахилився над столом і нібито щось нюхав. У Мережі припустили, що це був кокаїн. Даміано на прес-конференції прокоментував чутки.

Соліста Maneskin запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу Фото: скриншот

Фронтмен Måneskin пояснив, що гітарист групи розбив склянку і він нахилив голову, щоб подивитися, що сталося.

"Томас, це був Томас. Він розбив склянку. Я не вживаю наркотики, будь ласка, діти. Ніякого кокаїну. Не кажіть так", – сказав Даміано.

Раніше ми розповідали, що відомо про фронтмена Måneskin

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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