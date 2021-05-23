Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати
У Мережі запідозрили, що під час шоу фронтмен Måneskin нюхав кокакін. Даміано Давид прокоментував ситуацію
Фронтмена італійського рок- гурту Måneskin Даміано Давида, яка в цьому році перемогла на "Євробачення-2021" , запідозрили в вживання наркотиків прямо під час шоу. Глядачі помітили, як рок-музикант нахилився над столом і нібито щось нюхав. У Мережі припустили, що це був кокаїн. Даміано на прес-конференції прокоментував чутки.
Фронтмен Måneskin пояснив, що гітарист групи розбив склянку і він нахилив голову, щоб подивитися, що сталося.
"Томас, це був Томас. Він розбив склянку. Я не вживаю наркотики, будь ласка, діти. Ніякого кокаїну. Не кажіть так", – сказав Даміано.
@kavalishyn
## eurovision ## eurovisionitaly ## eurovisionwinner ## eurovision2021 ## ## 2021– user635897810917
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