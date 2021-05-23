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Фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на Евровидении-2021

Сегодня, 13:53

Во время пресс-конференции победителю конкурса задали вопрос о его самой любимой песне этого года

После победы на "Евровидении-2021" группа Måneskin из Италии отвечала на вопросы СМИ. Во время пресс-конференции у музыкантов спросили об их любимой песне на конкурсе в этом году, и они ответили, что это песня Украины.

Группа Go_A с песней SHUM выступила в гранд-финале под номером 19, а по итогу конкурса заняла пятое место. При этом, коллектив стал вторым в голосовании зрителей – у них 267 баллов.

Коротким видео с Måneskin поделились в Instagram-профиле suspilne.eurovision. "Украина. Невероятное выступление", – сказал Дамиано Давид.

, (@suspilne.eurovision)

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Отметим, что Go_A перед финалом учили Måneskin песне SHUM на украинском языке. Вот так выглядит украино-итальянский флекс на "Евровидении-2021":

, @istwood_herlem

Ранее сообщалось, что победителя "Евровидения-2021" обвинили в употреблении наркотиков во время шоу.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Евровидение Go-A Евровидение 2021 Maneskin
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