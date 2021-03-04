Фіналіст "Холостячки" Тригубенко про дівчину мрії: "Красива, і щоб любила мене"

Олексій також зізнався, що не проти пластики

Фіналіст романтичного шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко, який зізнався, чи стежить за життям Ксенії Мішиної, розповів, які дівчата йому подобаються.

За словами Тригубенка, не обов'язково, щоб його обраниця була кінозіркою, як, наприклад, Мішина.

"Вона може бути перукаркою, офіціанткою, ким завгодно", – каже Тригубенко в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

І як не крути, а кожна дівчина по-своєму прекрасна. І кожна любить подарунки. Якщо ви ще не знаєте, що подарувати мамі, бабусі, сестрі, подрузі або коханій – наш календар подарунків до 8 Березня вам на допомогу.

Олексій Тригубенко Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Олексій також зазначив, що відразу звертає увагу на зовнішність потенційної обраниці.

"Головне, щоб вона була красива і любила мене, і все. Тому що у хлопців, я тобі скажу по секрету, у них це автоматично. Вони, коли бачать красиву дівчину, відразу думають, що значить буде гарне продовження роду", – заявив Олексій в бесіді з журналісткою "Зіркового шляху".

Тригубенко також зазначив, що він не проти того, щоб дівчата робили собі пластичні операції, хоч і йому подобається природна краса.

"Я до цього нормально ставлюся. Якщо дівчина зробила собі груди, в цьому нічого страшного немає", – розповів Олексій.

Олексій Тригубенко розповів "Зірковому шляху" про минулі стосунки і зізнався, чи відкрито його серце зараз:

Нагадаємо, Олексій Тригубенко з "Холостячки" розповів, як закохався в Ксенію Мішину.

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