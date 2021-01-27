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"Він може стати овочем": син Алібасова про його стан

Сьогодні, 20:00

Барі Алібасов – молодший розповів, як відчуває себе продюсер

Тиждень тому Барі Алібасова госпіталізували . У продюсера "На-На" відбулося невелике ускладнення з кровообігом, через це він став погано ходити. Син Алібасова розповів, як відчуває себе його батько. Про це пишуть Дни.ру

За словами Барі Алібасова-молодшого, через надмірне вживання алкоголю дійсно порушився кровообіг.

"20 січня вранці у нього до кінчиків пальців перестала доходити кров, він не міг встати, у нього ступні холодні були. І не пам'ятав, що з ним сталося вчора, позавчора. Кров перестала доходити до ділянок мозку, пов'язаних з короткостроковій пам'яттю. А якщо кров не доходить туди досить довго, відбувається відмирання цих тканин мозку ", – розповів спадкоємець продюсера.

Барі Алібасов з сином
Барі Алібасов з сином
Фото: instagram.com/barialibasovjr

Зараз у Алібасова є проблеми з пам'яттю.

"У нього зараз пам'ять включається-вимикається, а може тоді взагалі відрубатися. Це не загрожує життю, але загрожує пам'яті, а це ще навіть і страшніше. Він може стати овочем", – поділився Барі Алібасов-молодший.

Раніше подруга Барі Алібасова розповіла про тривалу хворобу продюсера.

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