"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова
Син продюсера розповів, як відчуває себе Алібасов
Син Барі Алібасова продовжує піклуватися про батька і ділиться подробицями його стану. Як виявилося, продюсер "На-На" знову потрапив до лікарні. Про це повідомив Барі Алібасов-молодший П'ятому каналу.
Цього разу продюсер зламав ногу і нині лежить у хірургічному відділенні зі штифтами у нозі.
"На секунду буквально тата залишив без нагляду, і от. Постійно тікає, у нього пам'ять дві-три хвилини", – розповів спадкоємець Алібасова.
Син увесь час поруч із батьком, також він планує найняти другу доглядальницю.
Барі Алібасов-молодший розповів, що наразі батько відчуває себе трохи краще, але якісь прогнози робити важко.
"Він з ранку до вечора розмовляє дуже багато. Зазвичай це просто набір слів, але це набагато краще, ніж коли він просто лежить і мовчить. Лікарі кажуть, що шанси маленькі, але три рази ж він уже приходив до тями", – розповів син Алібасова.
Раніше подруга Барі Алібасова розповіла про тривалу хворобу продюсера.
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