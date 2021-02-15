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"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова

Сьогодні, 19:04

Син продюсера розповів, як відчуває себе Алібасов

Син Барі Алібасова продовжує піклуватися про батька і ділиться подробицями його стану. Як виявилося, продюсер "На-На" знову потрапив до лікарні. Про це повідомив Барі Алібасов-молодший П'ятому каналу.

Цього разу продюсер зламав ногу і нині лежить у хірургічному відділенні зі штифтами у нозі.

"На секунду буквально тата залишив без нагляду, і от. Постійно тікає, у нього пам'ять дві-три хвилини", – розповів спадкоємець Алібасова.

Барі Алібасов з сином
Барі Алібасов з сином
Фото: instagram.com/barialibasovjr

Син увесь час поруч із батьком, також він планує найняти другу доглядальницю.

Барі Алібасов-молодший розповів, що наразі батько відчуває себе трохи краще, але якісь прогнози робити важко.

"Він з ранку до вечора розмовляє дуже багато. Зазвичай це просто набір слів, але це набагато краще, ніж коли він просто лежить і мовчить. Лікарі кажуть, що шанси маленькі, але три рази ж він уже приходив до тями", – розповів син Алібасова.

Раніше подруга Барі Алібасова розповіла про тривалу хворобу продюсера.

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