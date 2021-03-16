Емма Стоун в ролі Круелли в продовженні "101 далматинець". Все, що відомо про фільм
Розповідаємо все, що відомо про майбутній фільм
Фанати знаменитого мультика Disney "101 далматинець" вже підросли і тепер побачать на екранах нову історію, натхненну головною злочинницею – Круеллою де Вілль. Перші кадри з Еммою Стоун в ролі Круелли з'явилися ще два роки тому, і нарешті залишилося чекати недовго – фільм вийде на великі екрани 28 травня.
Що ж відомо про майбутню картину? Розповідаємо.
Для початку зазначимо, що це буде не продовження історії "101 далматинець". Сюжет навпаки розповість про те, що сталося до подій, показаних в мультфільмі, тобто ще до того, як Круелла (Стервелла) стала злочинницею.
За сюжетом, в 1970-і роки, коли Круеллу звали Естелла, вона мріяла стати модельєром. В юності дівчина втратила батьків, а потім потрапила до Лондону. Щоб заробити на життя, Естелла приєдналася до злодіїв Горація і Джаспера і зайнялася грабежами. Випадково Естелла опинилася в багатому суспільстві, де один рок-музикант доручив їй важливу місію – створити унікальну авторську прикрасу. Тим часом талант героїні привернув увагу баронеси фон Хельман, з чого і почалися незворотні зміни Естелли і вона стала тією самою Круеллою, яку ми пам'ятаємо з мультика.
Днями вийшов свіжий тизер "Круелли", який ще більше підігрів інтерес глядачів.
Фанати були шалено раді дізнатися, що Емма Стоун, знаменита по ролях у "Ла-Ла Ленді", "Фаворитці", "Бердмені", "Зомбіленді", зіграє головну роль. Але з нею на екрані з'являться й інші улюблені мільйонами актори.
У ролі баронеси фон Хельман з'явиться знаменита акторка Емма Томпсон. Ви точно згадайте її за фільмами "Моя жахлива няня", "Тутті Фрутті" і за роллю професора Трелоні в "Гаррі Поттері".
А в ролі злодіїв Горація і Джаспера зіграють Пол Хаузер ("Справа Річарда Джуелла") і Джоел Фрай ("Гра престолів") відповідно.
Зіркова творча команда "Круелли" вже натякає, що фільм вийде дуже крутим. Наприклад, режисером "Круелли" став Крейг Гіллеспі, який зняв фільм про спортсменку "Я – Тоня" з Марго Роббі.
Продюсувають фільм Крістін Берр – вона працювала над сімейною комедією "Крістофер Робін" і Марк Платт, який був продюсером таких хітів, як "Ла-Ла Ленд", "Міст шпигунів" і "Аладін".
Над сценарієм працювали Дана Фокс ("Хіба не романтично?", "Одного разу у Вегасі") і Тоні Макнамара ("Фаворитка", серіал "Велика").
Фільм "Круелла" вийде в Україні 28 травня.
Дивіться трейлер до фільму "Круелла":
Раніше з'явилися чутки про те, що Емма Стоун вагітна.
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