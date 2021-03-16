Емма Стоун в ролі Круелли в продовженні "101 далматинець". Все, що відомо про фільм

Розповідаємо все, що відомо про майбутній фільм

Фанати знаменитого мультика Disney "101 далматинець" вже підросли і тепер побачать на екранах нову історію, натхненну головною злочинницею – Круеллою де Вілль. Перші кадри з Еммою Стоун в ролі Круелли з'явилися ще два роки тому, і нарешті залишилося чекати недовго – фільм вийде на великі екрани 28 травня.

Що ж відомо про майбутню картину? Розповідаємо.

Емма Стоун в ролі "Круелли" Фото: Скріншот з YouTube

Сюжет

Для початку зазначимо, що це буде не продовження історії "101 далматинець". Сюжет навпаки розповість про те, що сталося до подій, показаних в мультфільмі, тобто ще до того, як Круелла (Стервелла) стала злочинницею.

За сюжетом, в 1970-і роки, коли Круеллу звали Естелла, вона мріяла стати модельєром. В юності дівчина втратила батьків, а потім потрапила до Лондону. Щоб заробити на життя, Естелла приєдналася до злодіїв Горація і Джаспера і зайнялася грабежами. Випадково Естелла опинилася в багатому суспільстві, де один рок-музикант доручив їй важливу місію – створити унікальну авторську прикрасу. Тим часом талант героїні привернув увагу баронеси фон Хельман, з чого і почалися незворотні зміни Естелли і вона стала тією самою Круеллою, яку ми пам'ятаємо з мультика.

"Стервелла" Фото: Скріншот з YouTube

Днями вийшов свіжий тизер "Круелли", який ще більше підігрів інтерес глядачів.

Хто знявся в "Круеллі"?

Фанати були шалено раді дізнатися, що Емма Стоун, знаменита по ролях у "Ла-Ла Ленді", "Фаворитці", "Бердмені", "Зомбіленді", зіграє головну роль. Але з нею на екрані з'являться й інші улюблені мільйонами актори.

У ролі баронеси фон Хельман з'явиться знаменита акторка Емма Томпсон. Ви точно згадайте її за фільмами "Моя жахлива няня", "Тутті Фрутті" і за роллю професора Трелоні в "Гаррі Поттері".

А в ролі злодіїв Горація і Джаспера зіграють Пол Хаузер ("Справа Річарда Джуелла") і Джоел Фрай ("Гра престолів") відповідно.

Емма Томпсон у фільмі "Круелла" Фото: Скріншот з YouTube

Хто працював над приквелом?

Зіркова творча команда "Круелли" вже натякає, що фільм вийде дуже крутим. Наприклад, режисером "Круелли" став Крейг Гіллеспі, який зняв фільм про спортсменку "Я – Тоня" з Марго Роббі.

Продюсувають фільм Крістін Берр – вона працювала над сімейною комедією "Крістофер Робін" і Марк Платт, який був продюсером таких хітів, як "Ла-Ла Ленд", "Міст шпигунів" і "Аладін".

Над сценарієм працювали Дана Фокс ("Хіба не романтично?", "Одного разу у Вегасі") і Тоні Макнамара ("Фаворитка", серіал "Велика").

Кадр з фільму "Стервелла" Фото: Скріншот з YouTube

Фільм "Круелла" вийде в Україні 28 травня.

Дивіться трейлер до фільму "Круелла":

Раніше з'явилися чутки про те, що Емма Стоун вагітна.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися