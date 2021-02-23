Нові фільми та серіали про віруси, які зняли під час пандемії COVID-19

Розповідаємо про зняті під час пандемії стрічки

Пройшов майже рік з того часу, як в світі була оголошена пандемія. 2020 й виразно увійшов в історію і хоча пандемія ще не закінчилася, багато виявили, що апокаліпсис вони представляли зовсім інакше. В основному ми очікували побачити пандемію такий, як це показували в кіно і серіалах: протистояння людей і інфікованих зомбі або пригоди голодних вижили на спустошених територіях. У підсумку все було по іншому.

Хоча у фільму "Зараження" вийшло майже в точності передбачити нинішні події. У будь-якому випадку, фільми про віруси і зараження теж будуть мутувати, а минулий рік вплине на історію кінематографа. А поки пропонуємо подивитися нові серіали та фільми, які були зняті торік.

"Птах у клітці. Зараження"

Демі Мур, зірка серіалу "Рівердейл" Кей Джей Апа, акторка з "Рятувальників Малібу" Олександра Даддаріо в розпал пандемії, навесні минулого року знялися в цікавій картині. У будь-якому іншому році, щоб зняти спустошений Лос-Анджелес режисерові знадобилося б витратити велику суму на графіку, а в цьому фільмі – всього лише літаючий дрон над територією міста. У центрі сюжету – кур'єр Ніко, який має імунітет до вірусу і може вільно пересуватися містом. За вікном – 2024-й рік, де все ще триває пандемія.

Знятий спільно США з Великобританією комедійний хоррор був повністю придуманий, написаний і знятий під час пандемії за 15 днів. За сюжетом, поки весь світ зайнятий пошуком ліки проти убивчого вірусу, вчений і скаут відправляються в ліс, щоб перевірити обладнання. Однак їхня подорож перетворюється на справжній кошмар, коли ліс навколо починає оживати.

Фільм був показаний на кінофестивалі Sundance.

HBO Max вирішив зняти не містичний трилер або фільм жахів, а комедійну драму. Та ще й з Енн Гетевей в головній ролі. У центрі сюжету – парочка, яка переживає проблеми в стосунках і вирішує скористатися пандемією, щоб пограбувати ювелірний магазин в популярному лондонському універмазі.

"Герої на небезпечному шляху"

Серіал-альманах заснований на реальних подіях пандемії, яка почалася в Ухані. У 14 серіях режисери розповідають сім історій з життя абсолютно різних людей, яким довелося боротися зі смертельно небезпечним вірусом. Серіал став першою китайською драмою про коронавірус.

Перший канадський серіал про коронавірус показує непрості будні лікарів, які опинилися на передовій боротьби з захворюванням. У центрі сюжету – інфекціоністка Анн-Марі Леклерк, яка всіма силами намагається запобігти пандемії.

"Історії кінця світу"

Новий фільм, який вийшов в цьому році, розповідає історію групи людей, які намагаються вижити у світі після пандемії. Фільм вже встиг отримати змішані відгуки глядачів.

Раніше ми розповідали про фільми і серіали, які вийшли на Netflix в лютому.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися