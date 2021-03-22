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"Эйс Вентура" с Джимом Керри получит третью часть

Сегодня, 14:10

Фанаты детектива по розыску домашних любимцев уже давно ждут продолжение

Частный детектив Эйс Вентура, которого в одноименном фильме сыграл блистательный актер Джим Керри, получит продолжение в виде третьей части!

Как сообщает Collider, созданием фильма кинокомпания Morgan Creek, которая работала над двумя первыми частями в 90-е годы. А вот появятся ли в триквеле Джим Керри и подружка его героя, которую сыграла Кортни Кокс, – неизвестно. Джим Керри в настоящее время занят работой над фильмом "Соник 2" и может присоединиться к проекту после завершения съемок. Однако представить какую-либо другую парочку в роли детектива и его возлюбленной будет сложно.

Джим Керри в фильме "Эйс Вентура"
Джим Керри в фильме "Эйс Вентура"
Фото: themoviedb.org

Фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" вышел на экраны в 1993 году. По сюжету, детектив по розыску домашних животных Эйс Вентура получает новое задание – найти дельфина "Снежинку", который является талисманом футбольной команды. Но дело принимает новый оборот, когда злоумышленники крадут и одного из игроков команды.

Продолжение фильма – "Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа" – вышло в 1995 году.

А пока мы ждем новых подробностей о третьем фильме "Эйс Вентура", предлагаем посмотреть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

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