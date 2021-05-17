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TAYANNA стала речницею від України на Євробаченні: що це означає і хто був до неї

Сьогодні, 19:21

У фіналі конкурсу, 22 травня, співачка оголосить результати голосування національного журі України

TAYANNA
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA – співачка, композиторка і учасниця національного відбору на "Євробачення" в 2017 і 2018 роках. І цього року саме вона буде оголошувати оцінки професійного журі від України в фіналі "Євробачення-2021", який відбудеться 22 травня. Про це повідомляє Суспільне.

Що це означає – бути речником на Євробаченні?

Крім телеглядачів, які голосують за вподобаного представника, в кожній країні-учасниці є професійне журі. Члени журі оцінюють виступи кожного з учасників і виставляють бали. Отримані бали оголошуються спеціальними представниками країни (так званими речниками) в прямому ефірі в ході телетрансляції "Євробачення".

Злата Огневич була речницею від України в 2014 та 2017 років роках
Злата Огневич була речницею від України в 2014 та 2017 років роках
Фото: Скріншот з YouTube

Речники від України

Пропонуємо дізнатися, кому діставалася така відповідальна роль до співачки TAYANNA.

2004 рік – Павло Шилько, більше відомий як DJ Паша, популярний український радіо- і телеведучий, музикант, гендиректор Gala Radio і премії YUNA.

2005 рік – Марія Орлова, телеведуча.

2006 рік – Ігор Посипайко, шоумен, продюсер і телеведучий.

2007 рік – Катерина Осадча, телеведуча.

Катя Осадча
Катя Осадча
Фото: instagram.com/svitsketv

2008 і 2009 роки – Марися Горобець, телеведуча.

2010 рік – Ірина Журавська, модель, "Міс Україна 2010".

2011 рік – Руслана, співачка, переможниця "Євробачення-2004".

Співчка Руслана
Співчка Руслана
Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

2012 і 2013 роки – Олексій Матіас, співак.

2014 і 2017 роки – Злата Огнєвіч, співачка, представниця України на "Євробаченні" в 2013 році.

2015 рік – Україна не брала участь у конкурсі.

2016 рік – Вєрка Сердючка.

2018 рік – Наталя Жижченко, солістка ONUKA.

Лідерка українського гурту ONUKA Ната Жижченко
Лідерка українського гурту ONUKA Ната Жижченко
Фото: instagram.com/onukaofficial

2019 рік – Україна не брала участь в конкурсі.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2021" пройде 18, 20 і 22 травня в Роттердамі. Раніше ми зібрали перші скандали на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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