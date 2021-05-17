TAYANNA стала речницею від України на Євробаченні: що це означає і хто був до неї
У фіналі конкурсу, 22 травня, співачка оголосить результати голосування національного журі України
TAYANNA – співачка, композиторка і учасниця національного відбору на "Євробачення" в 2017 і 2018 роках. І цього року саме вона буде оголошувати оцінки професійного журі від України в фіналі "Євробачення-2021", який відбудеться 22 травня. Про це повідомляє Суспільне.
Крім телеглядачів, які голосують за вподобаного представника, в кожній країні-учасниці є професійне журі. Члени журі оцінюють виступи кожного з учасників і виставляють бали. Отримані бали оголошуються спеціальними представниками країни (так званими речниками) в прямому ефірі в ході телетрансляції "Євробачення".
Пропонуємо дізнатися, кому діставалася така відповідальна роль до співачки TAYANNA.
2004 рік – Павло Шилько, більше відомий як DJ Паша, популярний український радіо- і телеведучий, музикант, гендиректор Gala Radio і премії YUNA.
2005 рік – Марія Орлова, телеведуча.
2006 рік – Ігор Посипайко, шоумен, продюсер і телеведучий.
2007 рік – Катерина Осадча, телеведуча.
2008 і 2009 роки – Марися Горобець, телеведуча.
2010 рік – Ірина Журавська, модель, "Міс Україна 2010".
2011 рік – Руслана, співачка, переможниця "Євробачення-2004".
2012 і 2013 роки – Олексій Матіас, співак.
2014 і 2017 роки – Злата Огнєвіч, співачка, представниця України на "Євробаченні" в 2013 році.
2015 рік – Україна не брала участь у конкурсі.
2016 рік – Вєрка Сердючка.
2018 рік – Наталя Жижченко, солістка ONUKA.
2019 рік – Україна не брала участь в конкурсі.
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2021" пройде 18, 20 і 22 травня в Роттердамі. Раніше ми зібрали перші скандали на "Євробаченні-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше