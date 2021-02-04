Евгений Литвинкович рассекретил имя девушки, с которой встречался семь лет

У артиста был роман с коллегой

Певец Евгений Литвинкович, который ранее дал эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle, в программе "Зірковий шлях" рассказал об отношениях, которые едва не закончились свадьбой.

Певец Евгений Литвинкович познакомился со своей экс-возлюбленной Марией Житниковой на одном из талант-шоу.

"Это прекрасный автор, исполнитель, человек, – говорит певец на телеканале "Украина" и добавляет, что даже несколько раз делал девушке предложение, но они все же расстались перед Новым годом, и дело не в измене, – Я ей все прощаю. Как и она мне прощает все. Я джентльмен, я никогда не расскажу. Разошлись как в море корабли, потому что наши отношения исчерпали себя".

Евгений Литвинкович и Мария Житникова Фото: пресс-служба, instagram.com/zhitnikova.maria

Еще во время пребывания Литвинковича на проекте, ходили разные слухи: кто он, мужчина или женщина. Журналисты телеканала "Украина" узнали правду из первых уст.

"Да, была такая легенда. Я – Литвинкович Евгений Михайлович. От самого рождения и до сих пор. Поэтому мы сейчас прекращаем всех водить за нос, и я говорю: я мужчина и таким был всегда. Вот и все", – расставил все точки над "і" артист.

Напомним, Сергей Сивохо объяснил, почему за 25 лет брака никогда не ревновал жену.

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