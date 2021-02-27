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Цей серіал розлютив Вуді Аллена

Сьогодні, 16:00

Скандальний проєкт, який викликав гнів Вуді Аллена, вже доступний для перегляду на OLL.TV

Вуді Аллен відреагував на документальний серіал HBO Max "Аллен проти Ферроу", присвячений скандалу 30-річної давності, коли його звинуватили в сексуальному насильстві стосовно прийомної дочки. Робота відомих документалістів викликала обурення культового режисера.

"Цих документалістів не цікавила правда. Замість цього вони витратили роки, таємно співпрацюючи із Ферроу та їх поплічниками, щоб створити незграбну роботу, пронизану брехнею", – заявив Аллен в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

Міа Ферроу і Віді Аллен
Фото: IMDb

Аллен відкинув всі звинувачення, вказавши на зв'язок Ронана Ферроу з каналом HBO: "Не дивно, що все це транслює HBO, у якого має налагоджені постійні ділові відносини з Ронаном Ферроу. Хоча цей паскудної хіт може привернути увагу, він не змінить суті фактів".

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Чому потрібно подивитися серіал "Аллен проти Ферроу"

  • фільм є роботою документалістів Кірбі Діка і Емі Зірінг – режисерів, що побудували кар'єру на документалістиці про сексуальне насильство в студентських кампусах ( "Зона полювання"), церквах ( "Поворот долі"), армії США ( "Невидима війна") і шоу-бізі ( "Під запис");
  • особливість проекту – доступ документалістів до домашнього архіву родини Ферроу.
  • в фільмі використані фото та відеоматеріали з особистого архіву родини, які раніше ніколи не публікувалися.

Скандальний проєкт, який викликав гнів Вуді Аллена, вже доступний для перегляду на OLL.TV .

Серіал "Аллен проти Ферроу"
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