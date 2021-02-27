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Этот сериал взбесил Вуди Аллена

Скандальный проект, вызвавший гнев Вуди Аллена, уже доступен для просмотра на OLL.TV

Вуди Аллен отреагировал на документальный сериал HBO Max "Аллен против Фэрроу", посвященный скандалу 30-летней давности, когда его обвинили в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Работа известных документалистов вызвала негодование культового режиссера.

"Этих документалистов не интересовала правда. Вместо этого они потратили годы, тайно сотрудничая с Фэрроу и их приспешниками, чтобы создать топорную работу, пронизанную ложью", – заявил Аллен в интервью The Hollywood Reporter.

Миа Фэрроу и Види Аллен

Фото: IMDb

Аллен отверг все обвинения, указав на связь Ронана Фэрроу с каналом HBO: "Неудивительно, что все это транслирует HBO, у которого имеет налажены постоянные деловые отношения с Ронаном Фэрроу. Хотя этот дрянной хит может привлечь внимание, он не изменит сути фактов".

Почему нужно посмотреть сериал "Аллен против Фэрроу"

фильм является работой документалистов Кирби Дика и Эми Зиринг — режиссеров, построивших карьеру на документалистике о сексуальном насилии в студенческих кампусах ("Зона охоты"), церквях ("Поворот судьбы"), армии США ("Невидимая война") и шоу-бизе ("Под запись");

особенность проекта — доступ документалистов к домашнему архиву семьи Фэрроу.

в фильме использованы фото и видеоматериалы из личного архива семьи, которые ранее никогда не публиковались.

Скандальный проект, вызвавший гнев Вуди Аллена, уже доступен для просмотра на OLL.TV.

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