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"Розповідь служниці": вийшов трейлер четвертого сезону. Це революція! (Відео)

Сьогодні, 14:15

Ми також нагадали, чим закінчився третій сезон серіалу

Шанувальники серіалу "Розповідь служниці", радійте! Вже 28 квітня на сервісі Hulu вийде перша серія четвертого сезону проєкту! А поки – дивимося трейлер.

У новому відео Джун (Елізабет Мосс) готується дати відсіч деспотичному керівництву Галааду. Як кажуть творці серіалу, це буде боротьба за справедливість, де не обійдеться без кількох жертв.

(А під відео – спойлер, ми нагадуємо, чим закінчився третій сезон)

Обережно, спойлер! Якщо ви ще не дивилися третій сезон (або взагалі весь серіал), не рекомендуємо вам читати текст нижче.

В останні хвилини фіналу третього сезону Джун (Елізабет Мосс) стікає кров'ю через вогнепальне поранення після повстання Марти і служниць. Ціна була висока, але дивом їй вдалося переправити більше 100 дітей з Галааду до Канади. Що стосується Уотерфордів, їхні проблеми, схоже, тільки почалися, оскільки вони чекають суду за свої військові злочини завдяки тіньовій операції Серени (Івонн Страховськи).

Серіал "Розповідь служниці" заснований на однойменному романі канадської письменниці Маргарет Етвуд. Це роман-антиутопія про пригноблення жінок і прагненні до свободи. За сюжетом, дія відбувається в майбутньому у вигаданій тоталітарній державі – Республіці Галаад, що представляє собою релігійну теократію.

Раніше ми писали про те, що вийшов тизер мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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