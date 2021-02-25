Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мавка вже не та. У новому тізері мультфільму "Мавка. Лісова пісня" показали оновлену героїню

Сьогодні, 12:46

Прима Національної опери взяла участь у відтворенні пластики і рухів 3D-героїні

Сьогодні, в день 150-річного ювілею від дня народження Лесі Українки, вийшов новий тизер-трейлер майбутнього мультфільму "Мавка. Лісова пісня". 2-х хвилинний ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі студії Film.ua.

Анімаційний фільм за мотивами легендарної драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки мав вийти у цьому році, але тепер перенесений на 2022-й. Якщо в попередньому тизері була показана лише одна невелика сцена, то в новому ролику крім самої Мавки ми бачимо більше локацій, мешканців лісу, трохи екшену і навіть Лукаша – коханого головної героїні.

Кадр з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
Кадр з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
Фото: Скріншот з YouTube

При цьому головна героїня помітно змінилася – її очі й брови стали виражено зеленими, змінилася форма обличчя та одяг. Не всім глядачам сподобалася така зміна обличчя Мавки.

"Мавка. Лісова пісня"
"Мавка. Лісова пісня"
Фото: Скріншот з YouTube

"Все просто шикарно, але Мавка якось не дуже вписується... Стала трохи дорослішою, обличчя витягнулось... Стара Мавочка була в рази красивіше, хоча я навряд чи щось уже зміню", – написали в коментарях.

Скріншот YouTube
Скріншот YouTube

Але не всі глядачі захотіли повернення колишньої Мавки.

Скріншот YouTube

Автори фільму повідомили, що для створення рухів і пластики 3D-героїні Мавки була запрошена прима-балерина Національної опери, народна артистка України Катерина Кухар.

"На знімальному майданчику вона відтворювала дії головної героїні, їй навіть довелося виконати кілька трюків. Результат цієї кропіткої, технічно складної роботи можна побачити у сцені з зубрами.", – написали в описі до тизера.

Режисерами фільму виступають Олександра Рубан і Олег Маламуж. Сценарист – Ярослав Войцешек ("Руслан і Людмила: Перезавантаження", Сторожова застава ").

За сюжетом, в тизері Мавка приходить на допомогу заляканим зубрам. Мавка, як душа і берегиня лісу, відчуває настрій всіх його мешканців і може долати їхні страхи. Разом з тваринами у відео з'являються міфічні істоти з давніх легенд, а також відбувається перша зустріч Мавки та Лукаша – фермерського хлопця, який любить музику і гру на флейті.

Раніше ми розповіли про головні кінопрем'єри весни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вірші, крилаті вислови й цитати Лесі Українки про любов, життя і Україну 6 фільмів і серіалів про віруси, які зняли під час пандемії COVID-19 "Золотий глобус-2021": усе, що потрібно знати про церемонію і номінантів
кіно трейлер Леся Українка мавка
Реклама

Новини партнерів

Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Популярні статті

Сьогодні, 12:13Смачно

Лайфхак: як правильно варити креветки

Сьогодні, 06:10Фаново

Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

Вчора, 20:27Travel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

Вчора, 17:47Смачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

Вчора, 15:21Зірково

Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

Вчора, 15:08Смачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 14:50Зірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

Вчора, 13:35Психо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

23 лютогоПсихо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

23 лютогоЗірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

23 лютогоСмачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

23 лютогоЗірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? Ось 5 помилок під час випікання

Новини партнерів

Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Торт Наполеон классический советский
Торт Наполеон классический советский
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти