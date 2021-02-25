Мавка вже не та. У новому тізері мультфільму "Мавка. Лісова пісня" показали оновлену героїню
Прима Національної опери взяла участь у відтворенні пластики і рухів 3D-героїні
Сьогодні, в день 150-річного ювілею від дня народження Лесі Українки, вийшов новий тизер-трейлер майбутнього мультфільму "Мавка. Лісова пісня". 2-х хвилинний ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі студії Film.ua.
Анімаційний фільм за мотивами легендарної драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки мав вийти у цьому році, але тепер перенесений на 2022-й. Якщо в попередньому тизері була показана лише одна невелика сцена, то в новому ролику крім самої Мавки ми бачимо більше локацій, мешканців лісу, трохи екшену і навіть Лукаша – коханого головної героїні.
При цьому головна героїня помітно змінилася – її очі й брови стали виражено зеленими, змінилася форма обличчя та одяг. Не всім глядачам сподобалася така зміна обличчя Мавки.
"Все просто шикарно, але Мавка якось не дуже вписується... Стала трохи дорослішою, обличчя витягнулось... Стара Мавочка була в рази красивіше, хоча я навряд чи щось уже зміню", – написали в коментарях.
Але не всі глядачі захотіли повернення колишньої Мавки.
Автори фільму повідомили, що для створення рухів і пластики 3D-героїні Мавки була запрошена прима-балерина Національної опери, народна артистка України Катерина Кухар.
"На знімальному майданчику вона відтворювала дії головної героїні, їй навіть довелося виконати кілька трюків. Результат цієї кропіткої, технічно складної роботи можна побачити у сцені з зубрами.", – написали в описі до тизера.
Режисерами фільму виступають Олександра Рубан і Олег Маламуж. Сценарист – Ярослав Войцешек ("Руслан і Людмила: Перезавантаження", Сторожова застава ").
За сюжетом, в тизері Мавка приходить на допомогу заляканим зубрам. Мавка, як душа і берегиня лісу, відчуває настрій всіх його мешканців і може долати їхні страхи. Разом з тваринами у відео з'являються міфічні істоти з давніх легенд, а також відбувається перша зустріч Мавки та Лукаша – фермерського хлопця, який любить музику і гру на флейті.
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