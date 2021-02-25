Мавка вже не та. У новому тізері мультфільму "Мавка. Лісова пісня" показали оновлену героїню

Прима Національної опери взяла участь у відтворенні пластики і рухів 3D-героїні

Сьогодні, в день 150-річного ювілею від дня народження Лесі Українки, вийшов новий тизер-трейлер майбутнього мультфільму "Мавка. Лісова пісня". 2-х хвилинний ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі студії Film.ua.

Анімаційний фільм за мотивами легендарної драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки мав вийти у цьому році, але тепер перенесений на 2022-й. Якщо в попередньому тизері була показана лише одна невелика сцена, то в новому ролику крім самої Мавки ми бачимо більше локацій, мешканців лісу, трохи екшену і навіть Лукаша – коханого головної героїні.

Кадр з мультфільму "Мавка. Лісова пісня" Фото: Скріншот з YouTube

При цьому головна героїня помітно змінилася – її очі й брови стали виражено зеленими, змінилася форма обличчя та одяг. Не всім глядачам сподобалася така зміна обличчя Мавки.

"Мавка. Лісова пісня" Фото: Скріншот з YouTube

"Все просто шикарно, але Мавка якось не дуже вписується... Стала трохи дорослішою, обличчя витягнулось... Стара Мавочка була в рази красивіше, хоча я навряд чи щось уже зміню", – написали в коментарях.

Скріншот YouTube

Скріншот YouTube

Але не всі глядачі захотіли повернення колишньої Мавки.

Скріншот YouTube

Автори фільму повідомили, що для створення рухів і пластики 3D-героїні Мавки була запрошена прима-балерина Національної опери, народна артистка України Катерина Кухар.

"На знімальному майданчику вона відтворювала дії головної героїні, їй навіть довелося виконати кілька трюків. Результат цієї кропіткої, технічно складної роботи можна побачити у сцені з зубрами.", – написали в описі до тизера.

Режисерами фільму виступають Олександра Рубан і Олег Маламуж. Сценарист – Ярослав Войцешек ("Руслан і Людмила: Перезавантаження", Сторожова застава ").

За сюжетом, в тизері Мавка приходить на допомогу заляканим зубрам. Мавка, як душа і берегиня лісу, відчуває настрій всіх його мешканців і може долати їхні страхи. Разом з тваринами у відео з'являються міфічні істоти з давніх легенд, а також відбувається перша зустріч Мавки та Лукаша – фермерського хлопця, який любить музику і гру на флейті.

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