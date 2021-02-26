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Новий "День бабака" побив касовий рекорд

Розповідаємо, про що фільм "Зависнути в Палм-Спрінгс"

Сучасна версія "Дня бабака" – фільм "Зависнути в Палм-Спрінгс" – із сьогоднішнього дня доступний до перегляду на OLL.TV. Зараз ми коротко розповімо, про що ця картина і чому її порівнюють з кіношедевром Герольда Раміса.

Про що фільм

Недалеко від Палм-Спрінгс йде підготовка до весілля. Найлз, хлопець однієї з подружок нареченої, вдень розслабляється біля басейну, а ввечері вимовляє зворушливий тост на честь молодят, чим привертає увагу Сари, сестри нареченої.

Кадр з фільму "Зависнути в Палм-Спрінгс" Фото: Imdb.com

Через дивний землетрус він потрапляє в часову петлю, нескінченно переживаючи один і той же день. Незабаром до нього приєднується і Сара. У розпорядженні парочки тепер нескінченне літо і можливість творити самі відв'язні вчинки без ризику для життя.

"Зависнути в Палм-Спрінгс" – це романтична комедія, але її головний герой, на відміну від персонажа Білла Мюррея в класичному фільмі, змирився зі своєю долею і зумів отримати задоволення від того, що завтрашнього дня не буде ніколи.

Цікаві факти про фільм

"Зависнути в Палм-Спрінгс" є повнометражним режисерським дебютом Макса Барбакова. У його наступному проекті "Good Bad & Undead" знімуться зірки "Ігри престолів" Джейсон Момоа і Пітер Дінклейдж.

Фільм зняли всього за 21 день.

Енді Семберг зізнався, що було знято кілька варіантів фіналу, а кращий з них вибрали на закритих тестових показах для своїх сімей та друзів.

Фільм встановив рекорд найбільшого продажу на кінофестивалі "Санденс" – 17 500 000.69 доларів, побивши попередній рекорд на 69 центів.

Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes становить 95%.

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